Wichrowe wzgórze. Zeynep grozi Halilowi bronią. Tak wpadnie w jego pułapkę!

Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Zeynep grozi Halilowi bronią! Nie zamierza się poddać bez walki. Streszczenie odcinka 8. Rüzgârlı Tepe (17.09.2024)

Hilal zrobi wszystko, żeby pozbyć się rodziny Aslan z miasta, ale Zeynep nie cofnie się przed niczym, by chronić swoich bliskich. W 8. odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" Halil podejmie brutalną decyzję, by przekupić miejscowych, aby nie pomagali Zeynep w znalezieniu pracy. Na tym jednak nie poprzestanie! Sprawdź, co czeka bohaterów tureckiej telenoweli "Rüzgârlı Tepe". Co wydarzy się, gdy Zeynep stanie naprzeciw Halila z bronią?