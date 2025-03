Wichrowe wzgórze. Uczucia poszły las. Pozostała tylko nienawiść!

Koniec serialu Złoty chłopak. Kiedy finał 3. sezonu i co nas czeka w ostatnim odcinku?

Dziedzictwo. Przed rozwodem Yaman ozłoci Seher! I to dosłownie! Tak zabezpieczy ją i Yusufa. Streszczenie 515 odcinka Emanet (16.03.2025)

Miłość i nadzieja. Zeynep konfrontuje się z Bülentem! Czy prawnik w końcu wyzna prawdę? Streszczenie odcinka 153 Ask ve umut (17.03.2025)

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Nienawiść znów ogarnie serce Halila

Trwa emocjonalna huśtawka u Zeynep i Halila. Para po raz kolejny zbliżyła się do siebie, kiedy mężczyzna znów ocalił jej życie, ale sielanka nie potrwa długo. Halil szybko przypomni sobie o nienawiści, jaką żywi do Zeynep i jej całej rodziny. Będzie miał do siebie wyrzuty, że jego wróg stał się mu tak bliski.

Polecamy: Taki będzie finał telenoweli Wichrowe wzgórze. Dwa śluby i totalnie nieoczekiwane zachowanie Zeynep

Sytuacji nie poprawi przesyłka, jaką właściciel farmy otrzyma. W paczce znajdzie stary notatnik swojego ojca, który przed laty zabrał mężczyzna siedzący z nim w jednej celi. Przeglądając zapiski swojego ojca, Halil znów poczuje ogromny żal i przypomni mu się obietnica zemsty, jaką złożył nad mogiłami rodziców.

O tym, jak będzie mu trudno, będzie świadczył fakt, że wyrzuci do kosza wstążkę, którą przed laty dała mu Zeynep. Kiedy będzie czuł, że jest bezradny, uda się na cmentarz, żeby przeprosić rodziców za to, że pozwolił ich wrogowi się do siebie zbliżyć.

Czy Halil da radę zwalczyć uczucia, jakie żywi do Zeynep? Jak zachowa się nad grobami rodziców? Zobacz w galerii ZDJĘCIA ze 123 odcinka telenoweli "Wichrowe wzgórze".

Kiedy 123 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 123 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w czwartek, 6 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt