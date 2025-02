Dziedzictwo. Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Wiemy, co spotka Alego w Emanet

Wichrowe wzgórze. Halil znowu uratuje Zeynep!

Halil i Zeynep znowu udadzą się do biednej dzielnicy, by rozdać żywność potrzebującym. Wtedy to dziewczyna znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

Farmer zostanie poinformowany, że ktoś przebił mu wszystkie opony w samochodzie. Kiedy zobaczy, że to było kłamstwo, zorientuje się, że ktoś celowo odciągnął go od Zeynep. Będzie miał rację! Dziewczynę zaczepi wynajęty przez Songul zbir, który poprosi ją o pomoc przy chorej matce. Choć kobieta się zawaha, oddali się z nieznanym mężczyzną.

Kiedy okaże się, że mężczyzna ma złe zamiary, dojdzie pomiędzy nimi do szarpaniny. Zeynep będzie przed nim uciekać i... omal nie spadnie z urwiska! W ostatniej chwili uratuje ją Halil!

Halil odkryje prawdę o sobie i Zeynep

Roztrzęsiona i zapłakana dziewczyna będzie wdzięczna Halilowi, że po raz kolejny uratował jej życie. W tym momencie przypomni sobie, że już kiedyś przeżyła podobną sytuację. Opowie mu, że gdy była dzieckiem, na Wichrowym wzgórzu gonił ją pies i także omal nie spadła z urwiska. Na szczęście uratował ją nieznany chłopak.

Wtedy Halil uświadomi sobie, że to był on! Czy zdecyduje się wyznać Zeynep, że znają się dożo dłużej, niż myśleli? Zobacz w poniższej galerii zdjęć.

Kiedy 121 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 121 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek, 4 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt