Profilerka, odcinek 3: Julia i Karol poczują, że łączy ich więcej niż śledztwo! Kochanek zamordowanej Anny dowie się najgorszego - ZDJĘCIA

Julia i Karol odkryją motyw męża ofiary w 3. odcinku serialu „Profilerka”

W 3. odcinku serialu „Profilerka” Julia Wigier i Karol Nadzieja dowiedzą się, dzięki policyjnemu rozpytywaniu, o romansie Anny Janonis z Olgierdem Wolińskim. A patolog Longin Szablewski (Juliusz Chrząstowski) zawiadomi ich o tym, że ofiara była w ciąży. To nakieruje śledztwo na nowe tory i sprawi, że komisarz i profilerka skoncentrują się na życiu prywatnym Anny, upatrując w tym nadziei na rozwiązanie zagadki i szybkie dotarcie do sprawcy strasznej zbrodni. Julia i Karol zdadzą sobie również sprawę z tego, że romans Janonisowej nie był zwykłą miłostką, ale planem na resztę życia - w dniu popełnienia zbrodni Anna zakomunikowała mężowi Andrzejowi, w obecności jej rodziców Szułowiczów – Ireny (Barbara Tukendorf)) i Macieja (Zbigniew Jastrzębiowski) - o tym, że chce rozwodu. Stanie się jasne, że decyzja Anny o opuszczeniu męża to doskonały motyw zbrodni dla Janonisa.

Kochanek Anny dowie się o jej tragicznej śmierci w 3. odcinku serialu „Profilerka”

Olgierd będzie zachodził w głowę, dlaczego ukochana nie odbiera jego telefonów, zwłaszcza że będzie wiedział o jej planie powiadomienia rodziny o rozwodzie. Przypadkiem podsłucha rozmowę telefoniczną Hanki Pietrewicz, dziennikarki lokalnej gazety. Reporterka będzie się w niej chwalić swoim artykułem o zabójstwie rodziny leśniczego Szułowicza. W końcu w 3. odcinku serialu „Profilerka” Olgierd pojmie, że już nigdy nie zobaczy Anny i będzie zdruzgotany.

Julia i Karol po latach będą razem?

W 3. odcinku serialu „Profilerka” śledczy znajdą chwilę wytchnienia i zaczną się sobie zwierzać z prywatnych kłopotów. Julia z powodu swojego pracoholizmu straciła po rozwodzie prawo do opieki nad synem Kubą (Tomasz Pogoń). Karol zaniedbywał zmarłą przed rokiem żonę, a teraz tak samo zawodzi córkę Inkę (Wiktoria Basik). Okaże się, że oboje śledczy znają się z Warszawy, gdzie kilka lat wcześniej pracowali razem przy sprawie seryjnego mordercy. Potem Nadzieja został karnie przeniesiony do Augustowa. Kiedy popełniono zbrodnię w leśniczówce zdał sobie sprawę, że ma do dyspozycji jedynie niedoświadczony zespół i będzie potrzebował wsparcia. Tak doszło do zaproszenia do współpracy Julii, która ma na swoim koncie wiele rozwiązanych głośnych i skomplikowanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Profilerka akurat była na miejscu, spędzając urlop z synem u swojego ojca na Pojezierzu Augustowskim. Od razu zgodziła się pomóc dawnemu znajomemu. Julia i Karol zauważą, że wciąż wiele ich łączy. W Warszawie ich znajomość się nie rozwinęła, ale teraz, w całkiem innym momencie ich życia, może być inaczej…

"Profilerka" odcinek 3 - sobota, 21.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1