Profilerka, odcinek 3: Ciąża zabitej Anny rzuci nowe światło na śledztwo Julii i Karola! Jej kochanek Olgierd dowie się o zbordni - ZDJĘCIA

"Profilerka" odcinek 3 - sobota, 21.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 3 odcinku serialu "Profilerka" śledztwo w sprawie zabójstwa Anny i jej rodziny nabierze tempa. Prokurator Pawluk (Aleksandra Pisula) zyska potwierdzenie swoich przypuszczeń co do tego, iż to właśnie mąż ofiary jest sprawcą w całej sprawie. Karol z Julią nie wydali takich osądów, ale kolejne fakty faktycznie nasuną coraz więcej przypuszczeń, iż to Janonis dopuścił się okrutnej zbrodni na rodzinie.

Anna chciała rozwodu. Nowe fakty w sprawie śmierci kobiety i jej rodziny

Informacja o ciąży Anny w 3 odcinku serialu "Profilerka" będzie nowym tropem w sprawie. Nadzieja i Wigier zaczną mocno przyglądać się prywatnemu życiu ofiary. Według Elżbiety, w dniu popełnienia zbrodni Anna miała poinformować męża i rodziców o zamiarze rozwodu. Taka informacja daje kolejne potwierdzenie, że Andrzej faktycznie mógł wpaść w szał i chciał zemścić się na żonie. Mało tego, w całą akcję wkroczy kochanek zmarłej...

Kochanek Anny w 3 odcinku serialu "Profilerka" spróbuje skontaktować się z ukochaną

Kiedy Julia i Karol w 3 serialu "Profilerka" spróbują połączyć kolejne fakty w sprawie, zaniepokojony kochanek ofiary, Olgierd Woliński (Jędrzej Hycnar), bezskutecznie spróbuje się z nią skontaktować. Mężczyzna kompletnie nie przewidzi tragedii, nie rozumie, dlaczego od kilku dni nie ma od niej żadnych wieści. Wreszcie i do niego dotrą szokujące wieści.

Kochanek Anny w 3 odcinku serialu "Profilerka" podsłucha rozmowę dziennikarki lokalnej gazety, Hanki Pietrewicz (Emma Giegżno), która chwali się artykułem o zabójstwie rodziny leśniczego. To zakiełkuje w nim przerażające uczucie, że coś jest mocno nie tak, a Annie stała się krzywda... Czy to właśnie Olgierd jest kluczem do rozwiązania zagadki w sprawie?