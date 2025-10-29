Miłość i nadzieja, odcinek 316: Yildiz powie Sili, że to Bahar odpowiada za wypadek Hulyi! Nie będzie mogła w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 316 - środa, 29.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to Yildiz odnajdzie dokument Leventa i Acelyi, który wypadł dawnej ukochanej lekarza przed rezydencją Kuzeya. Gosposia od razu postanowi go przeczytać, ale niemożliwą jej to Bahar z Cavidan, które jej go zabiorą. Ale same ich nazwiska, jak i podpisy wystarczą kobiecie, aby zaalarmować o tym wszystkim Silę.

- Zobaczyłam nazwiska Leventa i Acelyi. Były też podpisy. Chciałam przeczytać, ale Bahar mi go wyrwała. A twoja mama jej pomogła - zacznie Yildiz.

W tym momencie w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila przypomni sobie rozmowę z Kuzeyem, w trakcie której i Bozbey powiedział jej o swoich przypuszczeniach pod ich kątem. I stąd jego ukochana od razu się tym zainteresuje.

- Gdzie ten dokument? - zapyta Sila.

- Schowała do kieszeni - powie gosposia.

Tak Sila odkryje, że Bahar coś knuje z Cavidan, Leventem i Aceylą w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wówczas w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila już nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że cała ich czwórka coś kombinuje, czym z kolei od razu zaciekawi Yildiz. Ukochana Kuzeya powie jej o nagraniu Leventa z Bahar, które odkryła w jego telefonie.

- Nic nie rozumiem. Ukrywają coś i Bahar jest w to zamieszana - wyzna jej Sila.

- Bahar? - zdziwi się Yildiz.

- W telefonie Leventa jest z nią filmik - zdradzi jej siostra.

- Jaki filmik? - zainteresuje się gosposia.

- Nie widziałam całego. Matka i Bahar nieporadnie się tłumaczyły. Na pewno coś ukrywają - uzna Sila.

Yildiz domyśli się, jak doszło do wypadku Hulyi w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tej chwili w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz szybko połączy te fakty z wypadkiem Hulyi, które jednoznacznie będą wskazywać na winę Bahar!

- A jeśli to ten film, o którym mówiła pani Hulya? Twierdziła, że Levent i Bahar coś knują. W Nowy Rok wspomniała, że telefon kryje jakąś tajemnicę, a potem wypadła z balkonu. Może pani Hulya odkryła ich tajemnice, a oni ją skrzywdzili? - domyśli się Yildiz.

Tyle tylko, że w to w pierwszej chwili w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila aż nie będzie mogła uwierzyć, gdyż nawet przez myśl jej nie przejdzie, że jej siostra byłaby zdolna do czegoś takiego. Jednak będzie w sporym błędzie!

- Twierdzisz, że to one? Niemożliwe. Bahar by tego nie zrobiła - zaprzeczy Sila.

Ale po chwili namysłu w 316 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i ona w końcu zda sobie sprawę, że jednak Yildiz może mieć rację. I oczywiście tak tego nie zostawi, póki nie pozna prawdy!