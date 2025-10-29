"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 316 - środa, 29.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Yıldız znajdzie się o krok od przejrzenia tajnego układu Acelyi i Leventa. Sıla i Kuzey zaplanują, jak dowiedzieć się prawdy w 316. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Yıldız znajdzie tajną umowę między Acelyą a Leventem w 316. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 316. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Yıldız spostrzeże nieopodal bramy kartkę papieru, którą podniesie i zauważy na niej podpisy Acelyi i Leventa. Będzie to coś na kształt umowy, ale gosposia nie zdąży się zorientować, o co w niej chodzi, bo wracająca z matką ze spaceru Bahar wyrwie jej dokument z ręki.

– Widziałam podpis Leventa! Zaraz powiem o tym Sıli! – krzyknie zaaferowana Yıldız.

Cavidan ruszy na nią z wrzaskiem:

– Po co się wtrącasz w sprawy, które cię nie dotyczą? Jeśli to coś ważnego dla Sıli, powiemy jej same.

– Ale tam był też podpis Acelyi!

– Nieważne. Jesteśmy matką i siostrą Sıli. Nie twoją sprawą jest decydować, co ma wiedzieć – wysyczy Bahar.

– No dalej, zjeżdżaj stąd! – krzyknie groźnie Cavidan z miną osoby gotowej do rękoczynów, więc Yıldız posłusznie odejdzie w stronę domu.

Sıla i Kuzey zawrą swoją umowę w 316. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 316. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Yıldız powie Sıli:

– Widziałam ten papier! Były na nim podpisy Leventa i Acelyi! Chciałam przeczytać, o co chodzi, ale Bahar wyrwała mi go z rąk, a twoja mama mnie wygoniła!

– Gdzie teraz jest ten dokument?

– W kieszeni twojej mamy.

– Już sama nie rozumiem, co się tu dzieje… Ale jedno jest pewne – coś ukrywają. I Bahar ma w tym swój udział – stwierdzi Sıla.

Yıldız usiądzie obok niej i zapyta cicho, spoglądając w kierunku drzwi.

– Co masz na myśli?

– W telefonie Leventa znalazłam nagranie. On i Bahar… byli razem w jego gabinecie. Nie wiem, o czym rozmawiali, widziałam tylko początek. Mama i Bahar próbowały mnie przekonać, że to nic ważnego, że Bahar przyszła po poradę. Ale ich tłumaczenia nie miały sensu – podzieli się spostrzeżeniami Sıla.

– Może to ten film, o którym wspominała Hulya. W Nowy Rok powiedziała mi, że Levent i Bahar coś ukrywają, że w telefonie Leventa jest jakaś tajemnica. A potem… wypadła z balkonu. Może odkryła ich sekret i dlatego chcieli ją uciszyć! – Yıldız, nie zdając sobie z tego sprawy, wpadnie na właściwy trop.

Ale Sıla znowu zacznie bronić siostry:

– Nie wierzę w to. Bahar by czegoś takiego nie zrobiła. To niemożliwe…

W pokoju Hulyi Sıla opowie Kuzeyowi o znalezionym przez Yıldız dokumencie z podpisami Leventa i Acelyi.

- Nie zdążyła przeczytać treści, bo Bahar jej go wyrwała, a mama odesłała ją do domu.

– Dlaczego mnie to nie dziwi… - stwierdzi gorzko Kuzey.

– Musimy działać razem. Ale jak? Oni nic nam nie powiedzą – zacznie szukać rozwiązania Sıla.

– Wiem, co zrobimy. Najpierw musimy zdobyć ich zaufanie. Ty – Leventa, ja – Bahar. Tylko wtedy się otworzą. A kiedy już dowiemy się prawdy… wtedy zdecydujemy, co dalej – powie jej Kuzey.