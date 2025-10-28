"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 315 - wtorek, 28.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Powoli, bardzo powoli, ale nieodwołalnie, stan sparaliżowanej Hulyi zacznie się poprawiać. Sila postanowi trzymać to w tajemnicy przed swoją matką i siostrą w 315. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Hulya zacznie wracać do zdrowia w 315. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 315. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila będzie, jak zwykle, troskliwie zajmować się sparaliżowaną Hulyą. Najpierw ją umyje, a potem będzie chciała nakarmić jej ulubioną zupą. Będzie jej pomagać Naciye. Nieruchoma Hulya będzie leżeć bezwolna, ale będzie się intensywnie wpatrywać w Silę, jakby chciała jej coś powiedzieć. To spojrzenie będzie tak świdrujące, że jej tymczasowa opiekunka poczuje się nieswojo. Odłoży talerz z zupą i ujmie dłoń chorej siostry Kuzeya. I wtedy zdarzy się cud! Poczuje, że palec Hulyi się poruszy. Słabiutko, ale tak – to będzie znak, że sparaliżowana wraca do życia. Sila wykrzyknie:

— Ciociu Naciye, Hulya poruszyła palcem!

Jej poruszona matka zbliży się do łóżka, by zobaczyć cud, o który się modliła.

Sila powie o Hulyi tylko Kuzeyowi w 315. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 315. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila postanowi przemilczeć wspaniałą nowinę o Hulyi przed Leventem, Bahar i Cavidan. Tuż przed tym, jak Naciye omal się nie wygada, narzeczona lekarza powie mu coś odwrotnego – że chora miała w nocy lekką gorączkę, ale już wszystko jest w porządku. Za to o wszystkim poinformuje Kuzeya. I poprosi go, by nikomu nie mówił o Hulyi, by „nie rozbudzać nadziei innych”.