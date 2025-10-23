Miłość i nadzieja, odcinek 317: Sila i Kuzey razem przeciwko Bahar. Będzie udawał kochającego męża! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 317 - czwartek, 30.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Sojusz Sili i Kuzeya przeciwko Bahar i Leventowi w 317 odcinku "Miłość i nadzieja" wywoła spore zamieszanie w domu prawnika. Nie tylko Bahar, ale także jej matka Cavidan i gosposia Yildiz będą zaskoczone zmianą zachowania Kuzeya, który będzie czuły i kochający wobec żony! A przecież wszyscy wiedzą, że chciał odejść od Bahar, bo jego jedyną miłością jest Sila. Zakochani będą musieli bardzo uważać, żeby Bahar i Levent nie zorientowali się, że działają razem.
Sila w 317 odcinku "Miłość i nadzieja" wtajemniczy Yildiz w podstęp jej i Kuzeya
Ale jedna osoba pozna prawdę! Będzie to Yildiz, której Sila w 317 odcinku "Miłość i nadzieja" zwierzy się, że ona i Kuzey połączyli siły, żeby w końcu odkryć, co mają na sumieniu jej siostra i narzeczony. I w jakim stopniu w ich intrygę jest zamieszana Acelya.
- Kuzey zanosi prezenty Bahar i mówi do niej: „moja ukochana żono”. A potem odwraca się i patrzy na ciebie z taką czułością, trzyma cię za ręce, całuje… Ale to jeszcze nie wszystko. Przytula Leventa i nazywa go szwagrem! Co tu się dzieje? Powiedz mi wszystko! - Yildiz będzie chciała poznać prawdę.
- Kuzey i ja… jesteśmy razem... - zacznie Sila.
- W końcu wyznaliście sobie miłość!
-Nie, to nie tak… Kuzey jest żonaty z Bahar, a ja jestem zaręczona...
- Dlaczego więc mi to powiedziałaś?
- Bahar i Levent coś knują. Acelya też jest w to zamieszana. Właśnie dlatego Kuzey i ja próbujemy rozwikłać tę sprawę. Chcemy dowiedzieć się, co łączy Leventa z Acelyą. I jaka jest w tym rola Bahar. Musimy działać ostrożnie, żeby nikt się nie zorientował. Dlatego próbujemy zdobyć ich zaufanie - wyjaśni Sila.
- Rozumiem. Teraz wszystko nabiera sensu - przyzna gosposia.
- Kuzey zajmie Leventa rozmową, a ja spróbuję zdobyć ten dokument, który ukrywa moja mama...
Sila i Kuzey w 317 odcinku "Miłość i nadzieja" przeczytają umowę Leventa z Acelyą
W 317 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wyciągnie ze swetra Cavidan umowę, którą Levent podpisał z Acelyą. Natychmiast pokaże dokument Kuzeyowi, który zacznie podejrzewać, że za szantażem kobiety kryje się coś więcej:
"Jeżeli Levent Dereli spędzi ze mną noc, zgodnie z obietnicą wycofam swoją skargę. Acelya Sevgor"
- Więc zamierza spędzić z nim noc. No dobrze, ale po co? Pójdę za nimi i dowiem się wszystkiego - Kuzey zapowie Sili swój kolejny krok.
Ślub Sili i Leventa przyśpieszony w 317 odcinku "Miłość i nadzieja"
Niestety w finale 317 odcinka "Miłość i nadzieja" Levent wszystko zepsuje, bo ogłosi przed całą rodziną, że on i Sila wezmą ślub już za dwa dni i zarazem potem wyjadą razem do Amsterdamu. Kuzey nie zapanuje nad wściekłością.