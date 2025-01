Miłość i nadzieja. Kuzey posunie się daleko, by ujawnić prawdę! Oto, co zrobi Handan

Miłość i nadzieja. Oto, co zrobi Mürvet po wyjściu z więzienia! Powie "NIE" związkowi Elif i Kuzeya. Streszczenie odcinka 128 Ask ve umut (10.02.2025)

Miłość i nadzieja. Kłamstwo Handan wychodzi na jaw! Kuzey odwoła ślub

Przed nami mocna konfrontacja Kuzeya z Handan. Prawnik nie cofnie się już przed niczym, byleby prawda wyszła na jaw. W 130. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey spotka się z narzeczoną w pięknych okolicznościach przyrody. Tam pokaże jej nagranie, które potwierdzi, że brunetka oszukuje go w sprawie swojej niepełnosprawności!

Tarik mi to wysłał. Jest moim starym przyjacielem, nie pomyślałaś o ty, co? To koniec zła, koniec wszystkich kłamstw - powie wzburzony i zepchnie Handan w stronę urwiska.

Kuzey ze spokojem będzie przyglądał się temu, co zrobi Handan. A ona tuż przed przepaścią wstanie z wózka, ratując się przed upadkiem! Teraz już wszystko stanie się jasne...

Miłość i nadzieja odcinek 130. Przeczytaj streszczenie odcinka

Pojawiają się złe wieści na temat Kubilaya. Melis stawia Zeynep ultimatum. Firdevs i Handan udaje się dotrzeć do domu, w którym jest uwięziony Suat. Mürvet opuszcza w końcu areszt. Sprzeciwia się związkowi Elif i Kuzeya.

Kiedy oglądać 130. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 130. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 12 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz, jak Handan wstanie z wózka w ostatniej chwili!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.