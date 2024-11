Miłość i nadzieja. Zwrot przed operacją. Handan poprosi Kuzeya tylko o jedno!

Gra z Cieniem, odcinek 8: Helena i Witold mieli romans w czasie wojny! To on jest ojcem Pawełka?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan przed operacją błaga Kuzeya, żeby jej nie zostawiał

Po dramatycznym wypadku Handan czeka operacja. Kuzey i Elif dowiedzą się o tym podczas swojej pierwszej randki! Rudowłosa zostawi prawnika i wybiegnie z lokalu, a on uda się do szpitala, żeby spotkać się z Handan.

- Czy to sen? Tak bardzo się bałam, że nie przyjdziesz. Bałam się, że mnie zostawisz, nie zostawisz, prawda? Proszę, nie rób tego - powie Handan i przytuli się do Kuzeya.

Niedługo później Kuzey uda się do lekarza, aby poznać prawdę. Ten stwierdzi, że bez zgody rodziny, nie może mu udzielić żadnych informacji o stanie zdrowia Handan. Prawnik nic nie wskóra, a lekarz zaraz po jego wyjściu z gabinetu, zadzwoni do matki Handan.

- Mamy problem pani Firdevs - powie wystraszony.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Czy Elif i Kuzey wezmą ślub? Ujawniamy tragiczny finał tej miłosnej historii

W tym samym czasie matka prawnika spotka się z ojcem Handan. Ten zagrozi jej, że Kuzey powinien trzymać się od Elif z daleka!

- Idź i porozmawiaj z Bülentem. Niech zwolni tę dziewczynę - rozkaże Suat.

Co zrobi Naciye? Rodzina Handan ukrywa prawdę o jej zdrowiu po to, aby wzbudzić w Kuzeyu litość. Czy prawnik wróci do byłej narzeczonej?

Miłość i nadzieja odcinek 72. Przeczytaj streszczenie odcinka

Bülent dowiaduje się od Zeynep o zostawionym liście i pieniądzach. Feraye spostrzega niebawem gotówkę w pokoju Melis. Naciye mówi Suatowi, dlaczego Kuzey rozstał się z Handan. Tuż przed operacją kobieta prosi ukochanego, by jej nie odpychał.

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Pierwsza randka Elif i Kuzeya. Dramatyczne wieści zburzą ich szczęście!

Kiedy oglądać 72 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 72. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 14 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 72. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"