Gra z Cieniem, odcinek 5: Helena ucieknie z więzienia! Jej rodzice wydali Niemcom rodzinę Niny? - ZDJĘCIA

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena ucieknie z więzienia

Helena będzie pewna, że nie przetrwa długo w olkuskim więzieniu. Poza tym najważniejszy jest dla niej syn Pawełek (Iwan Małachow) - wie, że chłopczyk zniknął. Uciekł z mieszkania sąsiadów Porczyńskich (Katarzyna Cynke i Tomasz Sapryk), którzy wzięli go do siebie po śmierci matki Bielawskiej, doktorowej Górczynowej (Maria Pakulnis). W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” jej pomysł ucieczki dojrzeje, zwłaszcza że to samo będzie chodziło po głowie Staszce Andrus (Kinga Preis). Góralka ma swoje powody – jej mąż ją okradł, wziął sobie do domu inną, młodszą kobietę, a córkę wyrzucił. Staszka musi zrobić z tym porządek.

- Chcesz dać dyla? - zapyta Helenę.

- Trzeba działać szybko – usłyszy w odpowiedzi.

Niestety, życie to nie film… Helenie i Staszce uda się, co prawda, opuścić więzienie sanitarką wywożącą zwłoki, ale niedługo potem zostaną schwytane i przewiezione na przesłuchania do siedziby UB. To będzie prawdziwy koszmar, jakiego nie doświadczyły nawet w czasie wojny. Bielawska i Andrus będą torturowane. Los się nad nimi zlituje, kiedy brutalne przesłuchania zostaną przerwane na rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego.

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Tomasz przestanie szukać Pawełka?

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Pawełek będzie wciąż przebywał w kryjówce Cygana (Marcin Pempuś) i jego kochanki (Helena Sujecka). Milicjant Skowronek zażąda od Tomasza, by ten zaprzestał poszukiwań dziecka. Powie Poradzie, że to dość dziwne, ale że tą sprawą interesują się również służby bezpieczeństwa. Oczywiście, Tomasz, dla którego Pawełek jest przybranym synem, tego nie zrobi.

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Nina skonfrontuje się z Heleną w więzieniu

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold Kosek nie przestanie zabiegać o względy Niny Nielsen. Śpiewaczka bardzo mu się podoba, a ponadto może być dla niego cennym źródłem informacji. Nina w końcu powie mu, dlaczego przyjazd do Polski jest dla niej taki ważny – chce spotkać się z Heleną i rozliczyć się z nią. Nina jest przekonana, że matka i ojciec Bielawskiej – Górczynowie - wydali jej rodzinę Niemcom. Kosek jej pomoże i zorganizuje widzenie Nielsen z Heleną w olkuskim więzieniu.

"Gra z Cieniem" odcinek 5 - niedziela, 13.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1