Gra z Cieniem, odcinek 4: Helena cudem spotka się z kochankiem w więzieniu. Słono za to zapłaci

Miłość i nadzieja. Handan będzie udawać, że nie może chodzić! Tak Kuzey zmusi ją, by stanęła na nogi

To ona grała Elif. Dziewczynka z serialu to już nastolatka! Tak dziś wygląda aktorka Isabella Damla Güvenilir

Dziedzictwo. Yaman i Yusuf jadą do domu Fikreta. Chłopiec zdradza intencje wujka! Streszczenie 364. odcinka Emanet [4.10.2024]

Witold rozpocznie grę z Niną Nielsen w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” w więzieniu wybuchnie epidemia.

- Czterdzieści stopni gorączki, wysypka, pieczenie oczu – to tyfus – orzeknie Zieliński.

Władze zakładu karnego przydzielą Helenę do pomocy więziennemu lekarzowi Zielińskiemu. Tymczasem major Witold Kosek (Marcin Hycnar) pozna piękną żonę Larsa Nielsena (Roman Frankl), sekretarza poselstwa Danii, śpiewaczkę Ninę (Karolina Gruszka) – co wzbudzi zazdrość jego kochanki Wandy, ministrowej (Anna Dereszowska). Witold będzie chciał upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – nawiązać z nią romans i wyciągnąć z niej informacje, jakie mogą mu się przydać. On też będzie mógł być przydatny Ninie, która będzie szukać Heleny. Witold przekaże jej jej łódzki adres.

Helena zyska jeszcze większe wsparcie doktora Zielińskiego w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 2. odcinku serialu „Gra z Cieniem” doktor Zieliński, który znał ojca Heleny przed wojną, dowiedział się, że jego córka odsiaduje wyrok dożywocia. Nie musiał o nic ją pytać, by wiedzieć, że jest niewinna. W 3. odcinku serialu „Gra z cieniem” pojechał nawet na jej prośbę do jej mieszkania sprawdzić, co z jej matką i synem i skontaktować się z Tomaszem. Niestety, drzwi były zamknięte, a sąsiadka Teresa Porczyńska (Katarzyna Cynke) zaczęła węszyć. Następnego dnia spróbował znowu i tak poznał smutną prawdę o śmierci Górczynowej i ucieczce Pawełka. Tomasz się z nim nie spotkał – doktor wsunął mu karteczkę pod drzwi.

Helena spotka się z Tomaszem w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Zieliński doprowadzi do spotkania Heleny z ukochanym Tomaszem. Pojedzie ponownie do Łodzi i zorganizuje transport Porady do więzienia, ukrytego pod stertą ubrań w samochodzie.

- Niespodzianka! - powie Tomasz wyłaniając się spod ubrań.

Helena będzie w szoku, widząc go dzięki lekarzowi. Niestety, wszystko wyjdzie na jaw. Zieliński zostanie tymczasowo zamknięty w więziennej piwnicy. Sprawa dotrze do UB.

- Przemyciliście szpiega na teren zakładu i odpowiecie za to. Urząd Bezpieczeństwa się wami zajmie – zakomunikuje Zielińskiemu Skalski (Bartłomiej Kotschedoff). Pułkownik Bartman z UB (Wiesław Cichy) zarządzi też pilne przesłuchania Heleny i doktora Zielińskiego w Warszawie.

"Gra z Cieniem" odcinek 4 - niedziela, 06.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1