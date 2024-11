Emanet. Ziya umrze, by uratować życie Yamanowi? Makabryczna decyzja!

Spis treści

Emanet. Ziya umrze? Podejmie radykalny krok!

Czy to już koniec Ziyi w telenoweli Dziedzictwo? Borykającemu się z chorobą psychiczną mężczyźnie przyjdzie do głowy pomysł, jak uratować brata! Niestety, będzie się on wiązał z krokiem, po którym nie będzie już odwrotu. Ziya poświęci swoje życie, by Yaman mógł żyć?!

Polecamy: Kiedy umrze Seher? W finale Emanet Yaman straci ukochaną

Canan, pomimo uzyskania zaświadczenia, że jednak może być dawcą wątroby, jest wściekła, bo Yaman nie zgadza się, by to ona przekazała mu organ. Wymyśli, że przekona Ziyę, żeby porozmawiał z bratem o przeszczepie.

Życie twojego brata jest w twoich rękach. Musisz z nim porozmawiać. Musisz coś zrobić synu

- powie Canan.

Ziya inaczej zrozumie jej słowa. Pomyśli, że że jeśli on umrze, Yaman będzie mógł dostać jego wątrobę i wyzdrowieje. Postanowi odebrać sobie życie!

Zanim zdecyduje się na ostateczny krok, zadzwoni do Seher.

Zrobię to dla mojego brata. Zrobię to. On Cię bardzo kocha. Uratuję mojego brat

- wyzna przez telefon.

Czytaj także: Seher i Yaman wezmą drugi ślub! Zobacz ZDJĘCIA z pięknej uroczystości w Emanet

Czy Seher zdąży na czas? Czy uda się jej uratować Ziyę? Zobacz w galerii zdjęć, co wydarzy się po tym makabrycznym telefonie.

Kiedy 414 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 414 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 listopada 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 26 listopada o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.