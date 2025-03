Emanet. Yaman zaatakuje Aziza w mieszkaniu Seher! Dlaczego?

Spis treści

Emanet. Atak Yamana na Aziza

Dla Zuhal widok Seher i Yamana, którzy pomimo rozwodu, są ze sobą bardzo blisko, będzie nie do zniesienia. Intrygantka zacznie manipulować Azizem, a ten da się wciągnąć w jej grę! Zuhal zrobi wszystko, by przekonać lekarza, że Yaman jest złym człowiekiem, a jego intencje wobec Seher nie są czyste. Przystojny doktor, dla którego pacjentka staje się coraz bliższa, postanowi odwiedzić ją w jej domu, by przekonać ją, żeby odsunęła się od byłego męża.

To nie rada lekarza, ale osoby, dla której jesteś ważna. Czy naprawdę wiesz, kim on jest? Chcesz poznać odpowiedzi na wiele pytań, ale bliskość z tym człowiekiem może mieć negatywny wpływ na twoje leczenie. Powinnaś trzymać się od Yamana z daleka

- powie Aziz, a w tym samym momencie do mieszkania wparuje wściekły Yaman!

Okaże się, że słyszał wszystkie słowa doktora. Niewiele myśląc, rzuci się na niego i wymierzy mu mocne ciosy!

- Ostrzegałem cię! Miałeś trzymać się od niej z daleka - wysyczy.

Seher, przerażona zachowaniem byłego męża, odciągnie go od Aziza. Z wyrzutami zwróci się do Yamana, zastanawiając się, czy naprawdę tak bardzo się co do niego pomyliła.

Sytuacji nie ułatwią jej ochroniarze, którzy słysząc krzyki, wejdą do domu. Yaman wynajął ich bez jej wiedzy. Chciał ją kontrolować! Była żona wyrzuci go za drzwi, zajmując się opatrywaniem ran Aziza.

Zobacz na zdjęciach, czego dowie się od lekarza. Zrozumie, że Yaman robi wszystko, by była bezpieczna?

Co jeszcze wydarzy się w odcinku?

Semra nakryje Yasemin podczas rozmowy z chłopakiem z gangu. Da jej to pewność, że córka wcale nie zarwała z dawnym życiem. Wściekła wyzna Duygu, że to jej własna siostra dała przestępcom cynk o policyjnej operacji, w której Duygu omal nie straciła życia.

Reakcja policjantki będzie gwałtowna. Duygu wymierzy siostrze siarczysty policzek.

Kiedy 527 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 527 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 28 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.