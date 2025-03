Emanet. Yaman spędzi noc w domu Seher. Obudzą się w swoich objęciach

Miłość i nadzieja. Tak Sila zostanie potrącona przez siostrę Kuzeya! Co z nią będzie? Streszczenie odcinka 156 Ask ve umut (20.03.2025)

Emanet. Seher i Yaman po rozwodzie spędzą ze sobą noc!

Pomimo wątpliwości co do słuszności rozwodu, Seher i Yaman oficjalnie zakończą swoje małżeństwo. Jak szybko się jednak okaże, będzie to zmiana bardziej formalna niż oficjalna. Choć kobita postanowi wyprowadzić się z rezydencji i spróbuje życia na własną rękę, na każdym kroku będą jej towarzyszyli Yaman i Yusuf. Wreszcie ich relacje staną się najbliższe od dnia wypadku, w wyniku którego straciła pamięć!

Obojgu łatwo będzie zgonić częste wizyty Yamana i Yusufa w domu Seher na fakt, że chłopiec ma się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Czy jednak będzie chodziło tylko o to?

Kiedy były mąż i siostrzeniec zostaną u Seher na noc, para zaśnie w swoich ramionach!

- Podobno to, co się przyśni pierwszy raz w nowym miejscu, spełni się. No dalej wujku, powiedz, co ci się śniło - zachęci chłopiec.

Rano Yusuf zapyta ciotkę i wujka o sny. Okazuje się, że oboje śnili o sobie, dlatego będą zmieszani tą sytuacją.

- Tygrysie, idź umyj ręce i twarz przed śniadaniem - utnie temat Yaman.

W kolejnej scenie, kiedy cała trójka będzie jadła wspólnie śniadanie, chłopiec zaproponuje, by kolejną noc także spędzić u ciotki.

Przyjeżdżaj tu, kiedy tylko zechcesz. To jest też twój dom... To znaczy wasz

- odpowie Seher, zwracając się do Yusufa i Yamana.

Kiedy 526 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 526 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 27 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.