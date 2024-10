Emanet. Żmija nie zawaha się przed niczym! Zatruje mu życie. I to dosłownie!

Miłość i nadzieja. Bülent znajduje schorowaną Zeynep! Co z nią będzie? Streszczenie odcinka 69 Ask ve umut (8.11.2024)

Emanet. Canan otruje Yamana? Jego stan będzie bardzo poważny

Do czego posunie się Canan, żeby tylko posiąść majątek syna? Okazuje się, że bezwzględna żmija nie cofnie się przed niczym! To przez nią Yaman miał wypadek i w ciężkim stanie trafił do szpitala. To jednak dopiero początek! Jego matka ma już plan, jak go zniszczyć.

Podczas, gdy Yaman będzie dochodził do siebie w szpitalu, Canan zmusi lekarza do przygotowania dla niej śmiertelnie niebezpiecznego leku. Wywoła w szpitalu fałszywy alarm przeciwpożarowy i wrzuci Yamanowi do wody lek, mający na celu uszkodzenie mu wątroby. Kiedy mężczyzna zażyje specyfik, jego stan ulegnie znacznemu pogorszeniu!

Następnie podstępna żmija przekona lekarza, by pomimo jego złego stanu, wypisał Yamana do domu. Zrobi to tylko dlatego, by móc dalej truć swojego syna!

Nawet niewielka dawka powoduje poważne uszkodzenie wątroby. Tak długo, jak będzie dostawał ten lek, to będzie nieuniknione. Jeśli coś pójdzie nie tak, nie znamy się!

- usłyszy od lekarza.

Yaman wróci do domu, ale będzie czuł się coraz gorzej!

Kiedy Kirimli wróci już do domu, matka bez żadnych skrupułów dalej będzie podawała mu lek niszczący jego wątrobę. Chociaż będzie skrawał ten fakt przed Seher, będzie odczuwał ogromny ból. Dojdzie nawet do tego, że straci przytomność, ale także ukryje to przed ukochaną.

Canan regularnie będzie szukała sposobu, by dodać do jego leków trucizny. Jego stan będzie naprawdę poważny!

O czym jest Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.