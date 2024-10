To ona grała Elif. Dziewczynka z serialu to już nastolatka! Tak dziś wygląda aktorka Isabella Damla Güvenilir

Spis treści

Emanet. Yaman Kirimli wpadnie pod rozpędzone auto!

Co wydarzy się w telenoweli "Dziedzictwo" w październiku 2024 roku? Mrożącym krew w żyłach wydarzeniem będzie wypadek z udziałem Yamana! Kirimli, którego relacje z żoną będą bardzo napięte z powodu ponownego pojawienie się Fikreta, trafi do szpitala w krytycznym stanie!

Do zdarzenia dojdzie podczas rozmowy Seher i Yamana na ulicy. Biznesmen będzie tłumaczył żonie, dlaczego zachowuje się w ten sposób i wtedy stanie się to!

Prosto na małżonków będzie jechał rozpędzony samochód! Kiedy Yaman zorientuje się, że kierowca nie zdoła wyhamować, mocno odepchnie Seher. Sam jednak nie zdąży się uratować i wyląduje prosto na masce auta.

O nie! Kochanie, otwórz oczy! Obudź się!

- wykrzyczy nad zakrwawionym i nieprzytomnym mężem Seher.

Yaman trafi do szpitala w krytycznym stanie!

Polecamy także: Tak skończy Canan! Matka Yamana zginie z własnej chciwości!

Kto potrąci Yamana?

Okaże się, że mężczyzna, który spowodował wypadek, nie był przypadkowym kierowcą. Yamana potrąci człowiek Canan, któremu kobieta kazała go śledzić. Nie wszystko jednak pójdzie tak, jak przewidziała to matka biznesmena. W samochodzie zepsują się hamulce, co doprowadzi do tego tragicznego zdarzenia. Sprawca ucieknie.

Kiedy Zuhal dowie się, co się wydarzyło, rzuci się na Canan.

To wszystko twoja wina! Z twojego powodu mężczyzna, którego kocham stoi teraz w obliczu śmierci!

- wykrzyczy Zuhal, policzkując Canan. Następnie zacznie ją dusić!

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.