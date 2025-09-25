Halil İbrahim Ceyhan rozstał się z telenowelą "Dziedzictwo"

Telenowela "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") jest aktualnie jednym z największych tureckich hitów w Polsce. Serial trafił na antenę TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zaskarbił sobie serca widzów.

Produkcja opowiada losy biednej Seher i zimnego biznesmena Yamana. Losy tej dwójki połączył chłopiec o imieniu Yusuf. Fani serialu z zapartym tchem śledzą ich wyboistą drogę do szczęścia. W główne role w "Emanet" wcielają się: Halil İbrahim Ceyhan oraz Sila Turkoglu.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że odtwórczyni roi Seher rozstała się z serialem w atmosferze skandalu. Aktorka opuściła produkcję w drugim sezonie, a jej miejsce u boku Yamana zajęła Nana, którą gra Nanuka Stambolishvili.

Później decyzję o rozstaniu się z "Emanet" podjął także serialowy Yaman. Halil İbrahim Ceyhan odszedł z telenoweli wraz z końcem jej trzeciego sezonu.

Śmierć Yamana w serialu "Dziedzictwo". Jak zginie Kirimli?

Produkcja zdecyduje się na uśmiercenie głównego bohatera "Emanet". W jakich okolicznościach zginie serialowy Yaman?

W trzecim sezonie telenoweli Yaman będzie związany z Naną. Kobieta pojawiła się w rezydencji Kirimli po śmierci Seher jako opiekunka Yusufa. Chłopie będzie wówczas przeżywał traumę po stracie przybranej mamy. Tych swoje połączyła prawdziwa miłość.

Pod koniec trzeciego sezonu dojdzie do porwania małego Yusufa. Nana i Yaman, którzy ze wszystkich sił starali się bronić chłopca przed złem, rozpoczną poszukiwania ukochanego malca. Biznesmen trafi w końcu na jego ślad i bezpośrednio skonfrontuje się z wrogiem. Na oczach Yusufa dojdzie do strzelaniny, w której Yaman zostanie ciężko rany. W ostatnim odcinku trzeciego sezonu widzowie zobaczą jak Kirimli walczy o życie, trzymając w objęciach ukochanego Yusufa i Nanę. Kobieta musi jednak szybko uciekać z chłopcem. Yaman nie przeżyje.

Kiedy śmierć Yamana w serialu "Dziedzictwo"?

Do śmierci Yamana dojdzie w ostatnim odcinku trzeciego sezonu serialu. Według tureckiej numeracji będzie to epizod o numerze 621. Przypomnijmy, że widzowie w Polsce rozpoczął się już trzeci sezon telenoweli. Zaznaczmy, że w naszym kraju numeracja jest inna - każdy sezon ma więcej odcinków niż oryginalnie.

Śmierć Yamana. Zobacz na zdjęciach, jak zginie główny bohater telenoweli "Emanet"

O czym jest serial "Emanet"?

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.