Emanet. Nana powie Yamanowi, że go kocha!

Yaman i Nana już od dłuższego czasu nie przestają o sobie myśleć. Kobieta od dawna nie jest w rezydencji już tylko opiekunką Yusufa, ale kimś więcej. Także Yaman patrzy na nią z miłością, chociaż po śmierci Seher przysiągł, że już się nie zakocha.

Pojawienie się Nany zmieniło wszystko. Chociaż oboje długo bronili się przed tym uczuciem, już niebawem Nana powie Yamanowi, że jest w nim zakochana. W jaki sposób dojdzie między nimi do szczerości?

Stojącą przed rezydencją Nanę zaskoczy Yaman, kiedy położy jej dłoń na ustach.

Co ty wyprawiasz?

- zapyta zaskoczona.

Bądź cicho, porywam cię

- oznajmi Kirimli, ciągnąc kobietę do samochodu.

Para przyjedzie do domu na uboczu, gdzie Yaman powie:

Ten dom był kiedyś moim dzikim koniem. Ty też jesteś dzikim koniem, którego oswoiłem. Dlatego cię tutaj przywiozłem. Oswoję cię, bo cię kocham. Ty też mnie kochasz i będziemy tutaj długo, aż nie przyjmiesz tego do wiadomości.

Nana długo będzie wypierała się uczuć, jakimi obdarzyła Yamana. Choć wyprze się miłości, jego podstęp doprowadzi do tego, że wreszcie powie mu "kocham"!

Zobacz w galerii zdjęć, jak Yaman przekona Nanę do wypowiedzenia słów, że go kocha.

Kiedy Nana wyzna Yamanowi miłość?

Widzowie zastanawiają się, kiedy wreszcie Nana i Yaman wypowiedzą na głos swoje uczucia. Odcinek, w którym Nana przyzna się, że kocha Yamana nosi numer 584 (według tureckiej numeracji). Możemy się więc spodziewać, że w Polsce zostanie on wyemitowany pod koniec roku.

Przypomnijmy, że emisja telenoweli "Emanet" odbywa się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) na antenie TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.