Emanet. Nana i Yaman wezmą ślub

Ruszył trzeci sezon tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet"). Jego głównym wątkiem jest pojawienie się Nany, która po tragicznej śmierci Seher podjęła się opieki nad Yusufem. Od samego początku Yaman jest nieufny wobec nowej guwernantki i ma co do niej złe przeczucia. Nie wie jeszcze, że kobieta jest siostrą Aziza i nieprzypadkowo pojawiła się w jego rezydencji. Nana współpracuje z Idrisem i kieruje się chęcią pomszczenia brata. Szybko udowodniła jednak, że nie zależy jej na śmierci Yamana, a pragnie, żeby sprawiedliwość dosięgnęła go w więzieniu!

Widzowie "Emanet" już zdążyli się przyzwyczaić do niespodziewanych zwrotów akcji w serialu. Już dziś zdradzamy, że w 3. sezonie dojdzie do ślubu Nany i Yamana! Nie będzie to jednak małżeństwo z miłości. Choć oboje już będą coś do siebie czuli, nie dadzą się jeszcze porwać uczuciu.

Taka będzie ceremonia zaślubin Nany i Yamana

Yaman i Nana będą musieli przekonać policjantkę, że ich małżeństwo jest prawdziwe i wynika z miłości. Przypomnijmy, że podobnie było w przypadku ślubu Yamana z Seher, kiedy para była w sobie zakochana, ale żyła w przekonaniu, że ich małżeństwo jest tylko formalnością.

Zrób wszystko, żeby to małżeństwo wydawało się prawdziwe. Jeśli dobrze odegrasz swoją rolę, wszyscy nam uwierzą. No, chyba, że chcesz zostać deportowana

- powie Yaman, kiedy w rezydencji już będą trwały przygotowania.

W dniu ślubu Nana będzie pełna wątpliwości. Czy fakt, że musi zostać w Turcji jest dostatecznym powodem, by zostać żoną Yamana Kirimli?

Kiedy mężczyzna zobaczy ją w białej sukni, dosłownie oniemieje.

Wszyscy już na nas czekają

- przerwie ciszę, podczas której nie będą mogli oderwać od siebie wzroku.

A jaki będzie ślub Nany i Yamana? Niespodziewanie, w kluczowym momencie Yaman powie "NIE"! Zobacz w galerii zdjęć.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

