Zatoka szpiegów, odcinek 18: Franz zdobędzie haka na Bergmana. To dlatego tak nienawidzi swojego syna Jorga – ZDJĘCIA

Koniec Zatoki szpiegów. Kiedy ostatni odcinek 2 sezonu w TVP? Co się wydarzy w finale?- ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Zaatakują Kuzeya! Będzie chciał pomóc Sili, a sam zostanie ranny. Streszczenie odcinka 185 Ask ve umut (05.05.2025)

Spis treści

Finał 2. sezonu Emanet

Dobiega końca drugi sezon uwielbianej przez Polaków tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet"). Uważni fani doskonale wiedzą, co się święci. Przed nami najbardziej wzruszający odcinek serialu, po którym nic już nie będzie takie samo.

W finale 2. sezonu dojdzie do śmierci Seher. Bohaterka, w której rolę wciela się aktorka Sila Turkoglu zostanie zastrzelona na weselu Ziyi i Cicek. Kobieta zginie na oczach całej rodziny, w objęciach Yamana. Choć trafi do szpitala, wkrótce później Nedim przekaże swojemu szefowi najgorsze wieści...

W tym odcinku poleją się łzy. Poza tragiczną śmiercią Seher, w finale 2. sezonu zobaczymy także m.in.:

Spora część fanów już teraz deklaruje, że wraz ze śmiercią uwielbianej bohaterki, rezygnuje z dalszego oglądania serialu. Po odejściu Seher, w życiu Yamana i Yusufa pojawi się Nana, której intencje nie będą do końca dobre....

Czytaj także: Tak wyjdzie na jaw, kim jest Nana! W życiu Yamana pojawi się jako wróg. Początek 3. sezonu Emanet

Kiedy finał 2. sezonu serialu Dziedzictwo w TV?

Okazuje się, że te tragiczne sceny czekają nas już za kilka dni! Finał 2. sezonu Emanet, w którym zginie Seher, zostanie wyemitowany już w piątek, 9. maja o godzinie 15:40 w TVP1.

A oto krótkie streszczenie tego wybitnie wzruszającego epizodu:

Ali i Duygu niebawem mają wziąć ślub. Kobieta jednak, wiedząc, że nie będzie mogła mieć z ukochanym dzieci, postanawia uciec zostawiając list pożegnalny. Ali jest załamany. Tymczasem Yaman, zaniepokojony o życie Seher i napędzany żądzą zemsty, nie ustaje w poszukiwaniach Aziza. Idris, który z niecierpliwością oczekuje, aż Kirimli wymierzy sprawiedliwość, odsłania przed Azizem tajemnice jego przestępstw. Aziz jest w szoku, odkrywając, że to jego brat stał za wszystkim i zabił ich ojca. Wydala Idrisa z rodziny i poleca wyrzucić go z domu. Wściekły Idris informuje Yamana o miejscu, w którym przebywa brat. Chociaż ten przepełniony jest gniewem, nie potrafi zabić Aziza. Dowiedziawszy się o tym, Idris sam dokonuje zbrodni. W drodze do szpitala Yamana zatrzymuje Nedim, przekazując niepokojące wieści o Seher.

Czy będzie trzeci sezon Emanet w telewizji?

O to, czy TVP planuje emisję trzeciego sezonu Emanet, zapytaliśmy przedstawicieli stacji już wcześniej. Odpowiedź napawa optymizmem fanów tego tureckiego tytułu.

TVP ma w planach emisję kolejnego sezonu

- czytamy w mailu przesłanym nam od Zespołu Rzecznika TVP.

A co czeka nas w trzecim sezonie Dziedzictwa? Pierwszy odcinek opisaliśmy a artykule: Taki będzie początek 3. sezonu Emanet. Śmierć Seher i debiut Nany!

Będziecie oglądali kolejny sezon tego tureckiego hitu? U nas znajdziecie kolejne streszczenia i opis najciekawszych wątków.