QUIZ z tureckich telenowel. Co wiesz o serialach Złoty chłopak, Emanet i Zakazany owoc? Nie pomyl się!

Miłość i nadzieja. Elif boi się wrócić do pracy. Kuzey podle ją potraktuje! Streszczenie odcinka 26 Ask ve umut (06.09.2024)

Miłość i nadzieja. Kuzey namówi Elif do powrotu i wtedy się zacznie! Razem wsadzą ojca Handan do więzienia? Streszczenie odcinka 27 Ask ve umut (9.09.2024)

Spis treści

"Emanet". Poważna zmiana w emisji serialu w TVP1

Widzowie tureckiej telenoweli "Emanet" w ostatnim czasie musieli liczyć się z kilkoma długimi przerwami w emisji uwielbianej telenoweli. Wynikały one m.in. z transmisji Euro 2024, Igrzysk Olimpijskich w Paryżu czy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. TVP, decydując się na pokazanie sportowych rywalizacji, zawiesiła w tym czasie emisję serialu "Dziedzictwo".

Okazuje się jednak, że już niebawem nastąpi poważna zmiana w ramówce TVP1, która zadowoli widzów "Emanet". Telewizja zwiększa liczbę odcinków w ciągu tygodnia! Kiedy będzie emitowany serial? Wyjaśniamy poniżej.

Zmiany w emisji serialu "Dziedzictwo". Kiedy oglądać turecki hit?

Telenowela "Emanet" wróciła już na ekrany telewizorów i nadal możemy ją oglądać tak, jak do tej pory, czyli od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05 w TVP1. Okazuje się, że już niebawem to jednak się zmieni!

Telewizja Polska podjęła decyzję, by zwiększyć tygodniową liczbę odcinków serialu. Stanie się więc to, o czym widzowie mówili od dawna. Turecki serial "Dziedzictwo" będzie emitowany przez siedem dni w tygodniu, a więc także w soboty i niedziele! Kiedy zmiany te wejdą w życie? Okazuje się, że pierwsza weekendowa emisja "Emanet" nastąpi w sobotę i niedzielę 7 i 8 września. Od tego czasu serial regularnie będzie emitowany od poniedziałku do niedzieli.

Czy w związku z tą zmianą, zmieni się także godzina emisji? Otóż nie! Telenowela o losach Seher i Yamana będzie pokazywana w każdy dzień tygodnia o godzinie 16:05.

Czytaj także: Halil İbrahim Ceyhan- przystojny Yaman z serialu. Co wiemy o aktorze, który skradł serca fanek?

O czym jest turecka telenowela "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

W obsadzie "Emanet" znaleźli się m.in.:

Sila Turkoglu jako Seher, Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman, Tolga Pancaroglu jako Ziya, Hilal Yıldız jako Zuhal, Melih Özkaya jako Ali.