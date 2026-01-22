Barwy szczęścia, odcinek 3318: Łukasz pogrąży Agnieszkę zeznaniami na policji! Powie, w jaki sposób go porwała

"Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3318 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zjawi się na komendzie, aby złożyć zeznania po swoim uwolnieniu z więzienia Agnieszki przez Celinę (Orina Krajewska). Tym bardziej, że Sadowski już zdąży wyjść ze szpitala, gdzie dzięki wsparciu Brońskiej i Kasi (Katarzyna Glinka) szybko dojdzie do siebie. Przynajmniej fizycznie, gdyż po odpowiednim odżywieniu i leczeniu detektyw prędko odzyska siły i wróci do zdrowia. Ale nie psychicznego, gdyż po porwaniu jego psychika mocno ucierpi!

I nic dziwnego, bo Agnieszka nie tylko podstępem go zwabi, odurzy i uprowadzi, ale także będzie go przetrzymywać skutego kajdankami łańcuchami w ciemnej piwnicy, uniemożliwiając mu drogę ucieczki. A na dodatek będzie mu grozić, szantażować go, a nawet się nad nim znęcać, gdyż nie raz użyje wobec niego paralizatora, o czym wszystkim w 3318 odcinku "Barw szczęścia" opowie Łukasz na swoim przesłuchaniu.

Łukasz opowie policjantom, co robiła mu chora psychicznie Agnieszka w 3318 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski pogrąży swoimi zeznaniami swoją byłą kochankę! Łukasz opowie policjantom ze szczegółami, jak jego chora psychicznie była partnerka zwabiła go do Mińska Mazowieckiego, gdzie ich trop się urwał, bo tam pozostał pożyczony przez niego samochód od Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), ale już bez detektywa w środku!

A to dlatego, że tam przejęła go wariatka, która go odurzyła lekami i siłą zaciągnęła do piwnicy, uszkadzając mu przy tym głowę. A następnie skuła kajdankami i łańcuchami i przypięła do łóżka, gdzie przetrzymywała go przez długi czas, zmuszając do zmiany i powrotu do niej, dalej faszerując go przy tym lekami. A każdy sprzeciw czy próbę ucieczki słono karała fizycznie i psychicznie.

Zarzeczna nie uniknie kary w 3318 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3318 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz opowie funkcjonariuszom, jak była kochanka się nad nim znęcała, czym już do reszty ją pogrąży. Do tego stopnia, że wariatka już się nie wywinie. Tym bardziej, że nie będzie to pierwszy raz, gdyż wcześniej podobny koszmar z nią przeżyje jej ojciec Czesław (Marian Jaskulski), a także dzieci i były mąż, który na szczęście zdoła je zabrać.

Ale Czesław i Łukasz nie będą mieć tyle szczęścia i pozostaną u boku chorej psychicznie kobiety. Jednak tylko do czasu, bo w 3318 odcinku "Barw szczęścia" ich koszmar się skończy, bo wariatka wreszcie za to odpowie i nie będzie stanowić już dla nich żadnego zagrożenia.