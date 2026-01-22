Barwy szczęścia, odcinek 3319: Trauma Łukasza po porwaniu przez Agnieszkę! Fizycznie wróci do zdrowia, ale nie psychicznie

"Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3319 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz wciąż nie poradzi sobie z traumą po porwaniu przez chorą psychicznie Agnieszkę. I trudno się dziwić, gdyż wariatka zgotuje mu prawdziwe piekło, najpierw zwabiając go do Mińska Mazowieckiego, a następnie odrzucając lekami i siłą zaciągając do ciemnej piwnicy, w której będzie go więzić, przykutego do łóżka kajdankami i łańcuchami. Ale na tym chora psychicznie kobieta nie poprzestanie i jeszcze zacznie mu grozić, szantażować i torturować, aby tylko do niej wrócił!

I mimo, że w 3315 odcinku "Barw szczęścia" jego koszmar wreszcie się skończy, gdy po jego udanej ucieczce z więzienia Agnieszki po jej zatrzymaniu, co będzie zasługa Celiną, w ostatniej chwili dotrze do niego właśnie Brońska. Pani detektyw przekaże wycieńczonego i półprzytomnego i swojego dawnego ukochanego w ręce lekarzy, a sama wraz z Kasią udzieli mu wsparcia, dzięki któremu Łukasz wróci do zdrowia, ale tylko fizycznego!

Łukasz nie poradzi sobie z traumą po porwaniu przez chorą psychicznie Agnieszkę w 3319 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3316 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi już nic nie będzie dolegać fizycznie, gdyż po odpowiednim odżywieniu i leczeniu odzyska siły, a jego rany się zagoją, to psychika wciąż będzie pozostawiać wiele do życzenia. I mimo iż w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski przy wsparciu swojej byłej żony i Brońskiej spróbuje zmierzyć się ze swoją traumą i wróci do domu, w którym więziła go Agnieszka, to niestety tak łatwo z nią nie wygra.

Wszystko przez to, że w 3319 odcinku "Barw szczęścia" zaczną mu doskwierać kolejne objawy. A mianowicie problemy z bezsennością. I nic dziwnego, gdyż przecież przez tyle czasu był trzymany w ciemnej piwnicy, bez wiedzy, jaki jest obecnie dzień, jego pora czy godzina. I stąd tak trudno będzie mu teraz wrócić do codzienności, normalnie zasypiać, przesypiać noce i budzić się o standardowych porach. Mimo iż już będzie miał ku temu odpowiednie warunki.

Bruno i Celina pomogą Sadowskiemu uporać się z jego dramatem w 3319 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3319 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie będzie sobie w stanie z tym poradzić i w końcu postanowi się otworzyć. Ale już nie przed Celiną i Kasią, a swoim przyjacielem Brunem (Lesław Żurek), który oczywiście także nie zostawi go bez pomocy. Zdradzamy, że Stański doradzi mu, aby zapisał się na terapię. Ale czy Sadowski go posłucha?

Póki co pewnym jest jedno! A mianowicie, że w 3319 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie chciał, aby jego pierwszą "terapeutką" została Celina, gdyż po tym wszystkim, co się stanie, zapragnie, aby znów byli razem, bo przy niej będzie się czuł tak bezpiecznie, jak nigdy!