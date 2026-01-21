Barwy szczęścia, odcinek 3313: Ledwo żywy Łukasz po aresztowaniu Agnieszki w końcu zdoła uciec z jej więzienia! To będzie dla niego jedyna szansa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" więziony Łukasz zdecyduje się na kolejną próbę ucieczki. Tym bardziej, iż będzie z nim już coraz gorzej, a Agnieszka nagle przestanie do niego zaglądać, gdy zostanie zatrzymana przez policję za namową Celiny, która w końcu domyśli się, że to właśnie ona stoi za porwaniem i przetrzymywaniem Sadowskiego!

I choć Kodur z Majakiem ją zatrzymają, to niestety Zarzeczna do niczego się nie przyzna i nie wskaże im miejsca więzienia byłego kochanka, przez co detektyw pozostanie zdany sam na siebie, bez picia, jedzenia, leków i łazienki.

I stąd w 3313 odcinku "Barw szczęścia" znów postanowi uciec! Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że może być to jego ostatnia szansa, aby wyrwać się z tego więzienia i otrzymać pomoc, bo Celina i Marcin wciąż nie będą w stanie do niego dotrzeć, gdyż nie odnajdą kryjówki Agnieszki!

Tak będzie wyglądała w końcu udana ucieczka Łukasza z więzienia Agnieszki po jej zatrzymaniu w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi uda się oswobodzić z kajdanek, w których zostawi go Agnieszka przed swoim zatrzymaniem. I choć Sadowski jeszcze będzie miał łańcuchy, to jednak nie przeszkodzą mu one w dotarciu do jedynego, szczelnie zamkniętego okienka. Detektyw zdoła odnaleźć ostre narzędzie, którym zacznie przecinać kłódkę!

I wszystko wskazuje na to, że w 3313 odcinku "Barw szczęścia" uda mu się jej pozbyć, a samemu uciec z więzienia Agnieszki i biec w kierunku lasu! Tyle tylko, że to będzie kosztować go naprawdę wiele sił. Tym bardziej, że Łukasz już będzie ranny nie tylko w głowę, ale także będzie miał poważne rany na dłoniach i rękach od łańcuchów i kajdanek. A do tego jeszcze będzie mu dokuczać głód i pragnienie, czego nie będzie miał czym zaspokoić.

Celina w końcu odnajdzie wycieńczonego i półprzytomnego Sadowskiego w lesie w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

Aż w końcu w 3315 odcinku "Barw szczęścia" wycieńczony i półprzytomny Sadowski nie wytrzyma. Ale na szczęście wtedy w końcu zdoła odnaleźć go Brońska! Celina natychmiast podbiegnie do ledwo żywego Łukasza i zorganizuje pomoc, dzięki czemu detektyw szybko wyląduje w szpitalu.

I na szczęście, w 3316 odcinku "Barw szczęścia" przeżyje więzienie przez Agnieszkę, gdyż w szpitalu jego stan znacząco się poprawi. Łukasz zacznie odzyskiwać siły i dochodzić do zdrowia, a jego była kochanka już więcej mu nie zagrozi, bo wreszcie skończy tam, gdzie jej miejsce!