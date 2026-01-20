Barwy szczęścia, odcinek 3316: Uwolniony Łukasz wydobrzeje w szpitalu! Jego koszmar z więzieniem przez wariatkę Agnieszkę wreszcie się skończy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3316 - piątek, 13.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" fani Łukasza będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż detektyw przeżyje więzienie przez chorą psychicznie Agnieszkę. Mimo iż wariatka będzie go trzymać w naprawdę złych warunkach - w ciemnej piwnicy, z raną na głowie i przykutego do łóżka kajdankami i łańcuchami, gdzie nikt nie usłyszy jego wołania o pomoc. Tym bardziej, że z czasem Sadowski będzie w coraz gorszym stanie po faszerowaniu go lekami, odmawianiu picia, jedzenia czy skorzystania z toalety.

A gdy w 3315 odcinku "Barw szczęścia" w końcu dotrze do niego Celina, to Łukasz będzie już na skraju z wycieńczenia. Brońska w ostatniej chwili uratuje półprzytomnego Sadowskiego, dla którego będzie to już ostatni dzwonek. Oczywiście, pani detektyw niezwłocznie odda go w ręce lekarzy, którzy rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie. I na szczęście, zwycięską!

Łukasz zacznie dochodzić do siebie w szpitalu w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że już w 3316 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zacznie wracać do zdrowia, bo jego stan po podaniu właściwych leków, picia, jedzenia, umożliwieniu skorzystania z toalety czy uwolnienia i profesjonalnego opatrzenia jego ran na głowie, a także rękach i nogach od kajdanek i łańcuchów i już nierażenia go prądem, momentalnie się poprawi!

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie już w coraz lepszym stanie fizycznym, bo w szpitalu zacznie odzyskiwać i zdrowie i siły. Ale mimo tego lekarze postanowią jeszcze zostawić go w placówce, aby mieć pewność, że na pewno wszystko z nim będzie w porządku. Szczególnie, iż będą świadomi tego, co przeżył. I choć fizycznie już będzie wracał do siebie, to będzie trzeba jeszcze zająć się jego psychiką, która z pewnością także mocno ucierpi.

Jednak detektyw będzie wyjątkowo silnym człowiekiem, który będzie miał już na swoim koncie naprawdę sporo, a więc najpewniej poradzi sobie i z tym koszmarem, zgotowanym przez byłą partnerkę. Aczkolwiek pewnie jedyne, czego nie będzie mógł sobie darować to to, że wcześniej nie zauważył tego, że jest ona chora psychicznie. Choć miał ku temu przesłanki.

Ale wówczas odbierał to wyłącznie jako chorobliwą zazdrość, a będzie się kryć za tym coś więcej! I stąd wariatki będzie bał się jej własny ojciec Czesław (Marian Jaskulski), a także ucieknie od niej były mąż i zabierze jej dzieci.

Chora psychicznie Agnieszka już się nie wywinie w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

Aczkolwiek w 3316 odcinku "Barw szczęścia" najważniejsze będzie to, że jego koszmar więzienia przez chorą psychicznie kobietę wreszcie się skończy i to dzięki Celinie, która nie odpuści jego rozpaczliwych poszukiwań. I wreszcie do niego dotrze. A chora psychicznie Agnieszka skończy tam, gdzie jej miejsce, gdyż wciąż będzie przebywać w areszcie.

I w 3316 odcinku "Barw szczęścia" chora psychicznie Zarzeczna już się nie wykręci i odpowie za to, co zrobiła nie tylko swojemu byłemu kochankowi, ale także za to, co przez lata robiła własnemu ojcu, bo i to w końcu ujrzy światło dzienne. A co najważniejsze już dla nikogo nie będzie stanowić żadnego niebezpieczeństwa!

