Barwy szczęścia, odcinek 3315: Celina w końcu odnajdzie ledwo żywego Łukasza! W ciężkim stanie trafi do szpitala! Nie przeżyje więzienia przez Agnieszkę?

"Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3315 odcinku "Barw szczęścia" intensywne poszukiwania zdeterminowanej i nieustępliwej Celiny wreszcie przyniosą pożądany skutek, bo Brońskiej w końcu uda się dotrzeć do przetrzymywanego Łukasza! I choć oczywiście początkowo zatrzymana Agnieszka nie przyzna się ani do porwania, ani do przetrzymywania swojego byłego kochanka, a tym samym nie zdradzi miejsca jego pobytu, to zarówno pani detektyw, jak i inspektor Kodur (Oskar Stoczyński) nie przestaną szukać Sadowskiego. I to wreszcie przyniesie efekt.

Tym bardziej, że nieco się rozdzielą i gdy Celina w 3314 odcinku "Barw szczęścia" będzie działać w terenie, w miejscu, gdzie natrafi na ślad Agnieszki i zacznie ją śledzić, a z rozmów z ludźmi faktycznie utwierdzi się w tym, że gdzieś tam przebywa przetrzymywany Łukasz, to Marcin będzie działał na miejscu. Szczególnie, że zgłosi się do niego Kasia (Katarzyna Glinka), która po poznaniu straszliwej prawdy o swojej siostrze, poprosi go o rozmowę z nią, licząc na to, że ta wreszcie powie jej prawdę o jego uprowadzeniu.

Celina w końcu dotrze do wycieńczonego i półprzytomnego Łukasza w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

Czy zatem w 3315 odcinku "Barw szczęścia" pod wpływem Sadowskiej to w końcu ona powie, gdzie więzi Łukasza? A może Celina i na jego trop natrafi sama? To póki co pozostaje tajemnicą, ale pewne jest jedno! A mianowicie, że Brońskiej wreszcie uda się dotrzeć do przetrzymywanego Sadowskiego! Zdradzamy, że pani detektyw w końcu wkroczy do ciemnej piwnicy, w której chora psychicznie Agnieszka zamknie i uwięzi swojego byłego kochanka i skuje go w kajdany in łańcuchy skutecznie umożliwiając mu ucieczkę.

Zwłaszcza, że w 3315 odcinku "Barw szczęścia" uprowadzony i ranny Łukasz będzie już kolejny dzień bez picia, jedzenia i leków, przez co sam nawet nie będzie miał siły, aby wyrwać się z tego więzienia. I Celina dotrze do niego już w naprawdę ostatniej chwili, gdyż zastanie Sadowskiego już ledwo żywego - wycieńczonego i półprzytomnego, z poważnymi ranami nie tylko na głowie, ale także rękach i nogach od kajdanek i łańcuchów...

Czy więziony przez chorą psychicznie Agnieszkę, Sadowski przeżyje w 3315 odcinku "Barw szczęścia"?

Oczywiście, w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz od razu trafi do szpitala, gdzie wyląduje już w naprawdę poważnym stanie. Lekarze od razu zajmą się ledwo żywym Sadowskim i zrobią wszystko, aby przywrócić go do życia. Ale czy to im się uda? A może chora psychicznie Agnieszka już do reszty go wykończy, a jej ukochany przez nią umrze?

Wszystkich fanów "Barw szczęścia" uspokajamy, bo już w 3316 odcinku "Barw szczęścia" stan Sadowskiego się diametralnie poprawi po opatrzeniu ran, wykąpaniu go, podaniu mu odpowiednich leków, nawodnieniu i dożywieniu! Ale na wszelki wypadek Łukasz jeszcze tam zostanie, aby mieć pewność, że wszystko będzie z nim okej. Tym bardziej, że choć fizycznie będzie dochodził do siebie, to po tym wszystkim, co przeżyje z wariatką i jego psychika z pewnością ucierpi...