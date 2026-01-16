Barwy szczęścia, odcinek 3313: Kasia wreszcie pozna dramat Czesława! Po zatrzymaniu Agnieszki dowie się, co ojciec przez nią przeżył

"Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wreszcie dowie się, co przez lata przeżywał jej ojciec we własnym domu! A to dlatego, że dopiero po zatrzymaniu Agnieszki, w związku z podejrzeniem porwania i przetrzymywania przez nią zaginionego Łukasza (Michał Rolnicki), ojciec kobiet wyzna, co zgotowała mu starsza córka! Czesław przyzna się do swojego straszliwego dramatu młodszej córce, która będzie wstrząśnięta opowieściami ojca!

I nic dziwnego, gdyż sama w 3313 odcinku "Barw szczęścia" będzie znać Agnieszkę od zupełnie innej strony. I choć w trakcie związku i po rozstaniu z Łukaszem, starsza siostra zacznie jej pokazywać nieco inną twarz - bardziej zazdrosną, zadziorną czy nieprzewidywalną, to w życiu Kasia nie pomyślałaby, że byłaby zdolna aż do czegoś takiego.

Kasia wreszcie dowie się, co wariatka Agnieszka przez lata robiła ich ojcu w "Barwach szczęścia"!

Jednak w 3313 odcinku "Barw szczęścia" działania Agnieszki względem Czesława w końcu wyjdą na jaw, bo być może to właśnie ojciec będzie osobą, która zniweczy plan swojej starszej córki i pogrąży ją przed policją po jej zatrzymaniu! Prawdopodobnie to wtedy wyjdzie na jaw, jaka tak naprawdę jest Zarzeczna, co aż zmrozi Kasię.

Do tego stopnia, że w 3313 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska od razu zaproponuje ojcu, aby przeniósł się do niej i Ksawerego i zamieszkał z nimi na dłużej. Tym bardziej, że już wcześniej dostrzeże, że Czesław się jej boi, a teraz będzie wiedzieć, czemu i postanowi go wesprzeć.

Zarzeczny w końcu uwolni się od chorej psychicznie córki w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3313 odcinku "Barw szczęścia" Czesław najpewniej przyjmie propozycję Kasi, gdyż przecież już wcześniej będzie uciekał do niej od swojej starszej córki i wcale nie będzie chciał wracać. Ale dopiero teraz stanie się jasne, czemu!

I choć na szczęście, w 3313 odcinku "Barw szczęścia" koszmar Zarzecznego wreszcie się skończy, to ten Sadowskiego będzie trwał nadal, bo Kodurowi i Celinie wciąż nie uda się go odnaleźć. Ale oczywiście, oboje nie złożą broni i postanowią zrobić wszystko, aby go odnaleźć.

Tak samo jak i Kasia, która po dowiedzeniu się prawdy o Agnieszce i tego, co może grozić jej byłemu mężowi także zdecyduje się do tego włączyć! Szczególnie, że wcześniej przecież sama będzie jej dostarczać informacje o Łukaszu, którego to właśnie ona będzie więzić!