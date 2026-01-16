Barwy szczęścia, odcinek 3305: Łukasz nie zdoła uciec z więzienia Agnieszki! Zostanie na łasce psychopatki

"Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3305 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi nie uda się znaleźć drogi ucieczki z więzienia chorej psychicznie Agnieszki! I choć Sadowski podda się psychologicznej grze swojej ukochanej, która przyniesie mu pierwsze pożądane skutki, gdyż psychopatka w końcu wypuści go z piwnicy i pozwoli mu się ogarnąć, aby mogli wspólnie świętować rocznicę swojego pierwszego pocałunku, to jednak to okaże się za mało. Mimo tego, iż w trakcie obchodów detektyw będzie robił wszystko, aby Zarzeczna uwierzyła w jego przemianę, zrozumienie błędów i to, że chce do niej wrócić.

Jednak w 3305 odcinku "Barw szczęścia" chora psychicznie kobieta ani tak łatwo mu nie odpuści, ani go nie wypuści, bo po wspólnym świętowaniu Łukasz z powrotem wróci do piwnicy. Agnieszka znów skrępuje mu ręce i nogi, właśnie po to,a by jej były ukochany nie miał jak uciec!

Łukasz i tak pozostanie w więzieniu Agnieszki w 3305 odcinku "Barw szczęścia"!

I przez to w 3305 odcinku "Barw szczęścia" więziony Sadowski wciąż pozostanie na łasce wariatki, gdyż nie będzie w stanie uciec. Tym bardziej, że nie zdoła zdobyć jej zaufania na tyle, aby jego sytuacja mogła się zmienić na dłużej niż chwilę, a on mógł dać nogę. Szczególnie, że nawet w trakcie świętowania będzie miał skute ręce, aby nic głupiego jednak nie przyszło mu do głowy!

A to niestety w 3307 odcinku "Barw szczęścia" zacznie odbijać się na jego zdrowiu, gdyż Łukasz coraz gorzej będzie znosił więzienie przez chorą psychicznie Agnieszkę, która przecież już wcześniej będzie go faszerować lekami. A gdy dojdą do tego rany głowy, rąk i nóg, a także brak toalety to już w ogóle...

Bliskim nie uda się uratować Sadowskiego w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

I choć w 3305 odcinku "Barw szczęścia" teoretycznie pojawi się dla Łukasza nadzieja, bo Ksawery (Bartosz Gruchot), który już w końcu dowie się o jego zaginięciu, jako pierwszy pomyśli, że to właśnie Agnieszka może stać za porwaniem jego ojca, to jednak nikt nie pójdzie od razu jego tropem. A szkoda, bo w tej sytuacji młody Sadowski się nie pomyli, a tak to jego ojciec wciąż będzie musiał czekać na ratunek z zewnątrz, bo Agnieszka nie da mu się przekabacić.

A ten nadejdzie dopiero później, gdy w 3010 odcinku "Barw szczęścia" Celina w końcu także zacznie podejrzewać Agnieszkę i poleci Kodurowi (Oskar Stoczyński) ją zatrzymać i przesłuchać. I wówczas sytuacja Sadowskiego zrobi się krytyczna, bo Zarzeczna oczywiście do niczego się nie przyzna, a on straci dostęp do picia, jedzenia i leków. A co gorsza, wciąż nie będzie mógł uciec, bo przed zatrzymaniem jego ukochana już o to zadba!