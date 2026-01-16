Barwy szczęścia, odcinek 3304: Kasia w końcu powie Ksaweremu o zaginięciu Łukasza! Nie daruje matce i dziadkowi tego kłamstwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304 odcinku "Barw szczęścia" Kasia, Ksawery i Czesław wrócą już z Rodos, z którego syn Łukasza powysyła mu mnóstwo zdjęć i wiadomości. Jednak z wiadomych względów Sadowski ich nie odczyta, czym ogromnie zmartwi chłopca. Tym bardziej, że z ojcem nie będzie już kontaktu odkąd on wróci z obozu, a po rodzinnych wakacjach wciąż nic się nie zmieni.

Oczywiście, w 3304 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery spróbuje ponownie skontaktować się z ojcem, ale znów z marnym skutkiem. I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl początkowo Kasia dalej będzie brnąć w swoje kłamstwo z pisaniem przez niego książki, gdzieś, gdzie nie ma zasięgu, to jednak nie zdoła przekonać tym syna, któremu to wyda się już naprawdę dziwne. I z tego względu już nie odpuści!

- Pewnie jest bardzo zajęty albo ma problem z zasięgiem... - zacznie znów tłumaczyć mu Kasia, na co syn w odpowiedzi uzna, że tata zawsze do niego oddzwaniał, gdy był zajęty. A teraz nie będzie się już odzywał tyle czasu!

Ksawery wkurzy się na Kasię i Czesława za okłamywanie go w sprawie zaginięcia Łukasza w 3304 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3304 odcinku "Barw szczęścia" młody Sadowski ponownie wybierze numer do ojca, ale Kasia go przed tym powstrzyma. Tym bardziej, iż będzie wiedziała, że Łukasz go nie odbierze, gdyż po ich powrocie zostanie już oficjalnie uznany za zaginionego, bo policji i Celinie dalej nie uda się go odnaleźć. I stąd w końcu zdecyduje się powiedzieć synowi prawdę, gdyż zrozumie nie może go chronić, a tym samym oszukiwać w nieskończoność...

- Kochanie, nie dzwoń... Jest powód, dlaczego tata nie odbiera - poprosi go matka, po czym w końcu wyzna mu prawdę o zaginięciu jego ojca.

I tym w 3304 odcinku "Barw szczęścia"z jednej strony ogromnie zszokuje, a z drugiej wkurzy swojego syna, który od razu zacznie robić jej wymówki! I to nie tylko o wakacje, ale także o to, że cały czas go okłamywali!

- Gdybym wiedział, to bym nigdy w życiu nie poleciał na wakacje - wyrzuci matce z wyrzutem, po czym doda patrząc zarówno an nią, jak i na dziadka - Kłamaliście!

Młody Sadowski będzie ufał już tylko Celinie w 3304 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3304 odcinku "Barw szczęścia" Czesław od razu stanie w obronie Kasi i za wszelką cenę spróbuje uspokoić i pocieszyć Ksawerego. Ale niestety na marne, gdyż wzburzony chłopak wyjedzie z mieszkania i nie powie najbliższym, dokąd się wybiera!

- Mama chciała dla ciebie jak najlepiej, a tata... na pewno się odnajdzie. I to lada moment - spróbuje pocieszyć go Czesław.

- Policja szuka taty, my nic nie możemy zrobić - doda Kasia, czym już doprowadzi syna do ostateczności. I wówczas to jej przyda się wsparcie.

- Nie miej do siebie pretensji. Dobrze zrobiłaś, że mu nie powiedziałaś od razu - spróbuje uspokoić ją Czesław, po czym zacznie ją zapewniać - Porozmawiam z nim. Wytłumaczę.

Tyle tylko, że w 3304 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery nie będzie chciał już rozmawiać ani z kłamliwą matką, ani kłamliwym dziadkiem. Zdradzamy, że chłopak uda się na spotkanie z Celiną i poprosi ją o odnalezienie swojego ojca, co oczywiście Brońska obieca mu uczynić.

A na dodatek zapewni go, że od razu da mu znać, gdy uda jej się ustalić coś nowego. I od tej pory młody Sadowski postanowi rozmawiać na temat Łukasza wyłącznie z nią, gdyż ona jako jedyna go nie oszuka! I tuż po powrocie do domu jasno to zakomunikuje swoim najbliższym!