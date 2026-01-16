Barwy szczęścia, odcinek 3302: Zdesperowana Agnieszka wciąż będzie więzić Łukasza! To spróbuje na nim wymusić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3302 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" zdesperowana Agnieszka wciąż będzie więzić Łukasza i nie przestanie, póki nie zmusi byłego ukochanego do powrotu! Tym bardziej, że dalej nie pogodzi się z ich rozstaniem i tym, że Sadowski ją zostawił.

Szczególnie, iż będzie podejrzewać, że stało się tak z winy jego wcześniejszej kochanki Celiny (Orina Krajewska), której także postanowi się pozbyć, kierując na nią podejrzenia Kodura (Oskar Stoczyński). I dzięki temu sama będzie mogła dalej przetrzymywać detektywa, wysuwając przy tym w 3302 odcinku "Barw szczęścia" kolejne żądania.

Tego zażąda od Łukasza zdesperowana Agnieszka w 3302 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3302 odcinku "Barw szczęścia" chorej psychicznie kobiecie nie wystarczy tylko sam powrót Łukasza! Wszystko przez to, że, aby to w pełni się stało, to Sadowski będzie musiał jeszcze zrozumieć swój błąd tego, że ją w ogóle zostawił i wrócić z powrotem na właściwą drogę. I dopiero wtedy ich ponowny związek będzie miał dopiero rację bytu!

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz coraz bardziej utwierdzi się w tym, że jego była partnerka jest chora psychicznie. Ale równocześnie zda sobie sprawę, że musi zagrać w jej grę i się jej poddać, gdyż inaczej nie będzie miał szans na wolność. I stąd faktycznie obieca jej się zmienić, zrozumieć swoje błędy i na nowo się z nią związać. Sadowski podejmie psychologiczną grę z Zarzeczną, licząc na to, że w ten sposób uda jej się zdobyć jej zaufanie, a nawet uciec!

Zarzeczna tak szybko nie uwierzy Sadowskiemu w 3304 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale nic bardziej mylnego! I choć co prawda, w 3304 odcinku "Barw szczęścia" początkowo to zadziała, bo Agnieszka rzeczywiście uwolni go od łóżka i wypuści z piwnicy, pozwalając się w końcu odświeżyć i przebrać, aby wspólnie świętować rocznicę ich pierwszego pocałunku, w trakcie której Łukasz zacznie ją urabiać, to niestety ucieczka nie wejdzie w grę, bo Zarzeczna tak łatwo nie da się nabrać! A Sadowski wciąż będzie musiał pozostać na jej łasce.

I przez to jego dramat w 3302 odcinku "Barw szczęścia" będzie trwał i trwał, bo Agnieszka wyczuje jego nieszczerość i wciąż będzie go więzić. A Łukaszowi nie uda uciec. A co gorsza z czasem Sadowski zacznie czuć się coraz gorzej. I nic dziwnego, gdyż warunki, w jakich będzie go trzymać była kochanka, będą nie do życia. Nie mówiąc już o kajdankach i łańcuchach, które mocno odbiją się na jego dłoniach i nogach. A do tego jeszcze ta rozwalona głowa...