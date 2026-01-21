Barwy szczęścia, odcinek 3315: Celina i Kasia będą czuwać przy uwolnionym Łukaszu! Obie przyczynią się do końca jego koszmaru z Agnieszką - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3315 odcinku "Barw szczęścia" Kasia przyjedzie do szpitala, w którym wyląduje uratowany przez Celinę, Łukasz! Zdradzamy, że Brońskiej w końcu uda się odnaleźć już wycieńczonego i półprzytomnego Sadowskiego, któremu po aresztowaniu Agnieszki wreszcie skutecznie uda się uciec z jej więzienia do lasu, gdzie właśnie odnajdzie go pani detektyw. Oczywiście, była ukochana detektywa od razu przekaże go w ręce lekarzy i zacznie przy nim czuwać, ale nie sama!

Wszystko przez to, że w 3315 odcinku "Barw szczęścia" dołączy do niej i Sadowska, która także przyczyni się do zakończenia jego koszmaru. Tym bardziej, gdy dowie się, że jego sprawczynią jest jej własna siostra, która najpierw latami wyżywała się na ich ojcu Czesławie (Marian Jaskulski), a teraz jeszcze zgotuje takie piekło jej byłemu mężowi i ojcu ich wspólnego syna Ksawerego (Bartosz Gruchot). I stąd i Kasia włączy się w śledztwo i spróbuje na nią wpłynąć!

Łukasz przeżyje dzięki Kasi i Celinie w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

I być może dzięki temu w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Celina będzie wiedziała, gdzie dokładnie szukać Łukasza, bo choć nie oddali się z miejsca, w którym nakryje wcześniej Agnieszkę, to jednak od razu nie zdoła dotrzeć do przetrzymywanego przez nią Sadowskiego. A przełom nastąpi właśnie dopiero po rozmowie sióstr, bo już w kolejnym 3315 odcinku "Barw szczęścia" Brońska odnajdzie go ledwo żywego w lesie.

I tylko dzięki jej szybkiej reakcji w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz jeszcze na czas trafi do szpitala i przeżyje. Tym bardziej, że na miejscu będzie miał możliwie najlepszą opiekę i to nie tylko ze strony lekarzy, ale także i swoich byłych kobiet, które nie odstąpią go na krok. Oczywiście, bez chorej psychicznie Agnieszki, która zupełnie inaczej będzie rozumieć jego dobro, za co przyjdzie jej także zapłacić.

Brońska i Sadowska zaopiekują się uwolnionym Sadowskim w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3315 odcinku "Barw szczęścia" Celina i Kasia zaczną czuwać nad dochodzącym do zdrowia Łukaszem. A ich obecność i pomoc lekarzy sprawi, że Sadowski zacznie dochodzić do siebie, bo jego stan diametralnie się poprawi, dzięki czemu jego życiu nie będzie już grozić żadne niebezpieczeństwo! Tym bardziej, że aresztowana wariatka już nie będzie mieć do niego dostępu!

W przeciwieństwie do Brońskiej i Sadowskiej w 3315 odcinku "Barw szczęścia", które będą musiały po niej "posprzątać". I wyjdzie im to znakomicie!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Chora psychicznie Agnieszka będzie więzić Łukasza. Będzie chciała go mieć tylko dla siebie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.