Barwy szczęścia, odcinek 3300: Więziony Łukasz pozna prawdziwą twarz chorej psychicznie Agnieszki! Odkryje, co zrobiła Czesławowi i własnym dzieciom - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwa Agnieszka z samego rana zjawi się u Łukasza ze śniadaniem. Tak jakby zapomniała, że poprzedniego wieczoru poraziła swojego byłego ukochanego paralizatorem, czego jednak Sadowski nie będzie mógł jej darować. I z tego względu początkowo nie odezwie się do niej ani słowem! Ale jej to wcale nie przeszkodzi.

- Dzień dobry - powita go radosna Agnieszka, a gdy nie usłyszy od niego żadnej odpowiedzi, to od razu się domyśli w czym rzecz. Jednak nie będzie widzieć w tym żadnego problemu - Mamy ciche dni? No trudno.

A co gorsza, w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Zarzeczna zacznie obwiniać o to Sadowskiego, gdyż w swoim zachowaniu nie będzie widzieć nic złego. Tak jakby rażenie paralizatorem było dla niej czymś normalnym i codziennym, co jeszcze bardziej przerazi Łukasza.

- Wczoraj sam przegiąłeś - uzna Zarzeczna.

Łukasz pozna mroczną twarz chorej psychicznie Agnieszki w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale na tym w 3300 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście nie poprzestanie i to Łukaszowi każe przemyśleć swoje zachowanie. A na dodatek postanowi mu ultimatum, po którym jeszcze pokaże mu swoją władczą i nieznoszącą sprzeciwu twarz!

- Pomedytuj sobie. Może ci przyjdą do głowy jakieś mądre wnioski... - powie zadowolona, po czym doda - Daję ci dwa dni... Zapnij się!

A to dlatego, że gdy początkowo w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski nie spełni jej prośby, to powtórzy mu ją jeszcze bardziej dosadnie. Do tego stopnia, że Łukasz w końcu sam się przerazi i ją spełni.

- Prosiłam, żebyś się zapiął! - powtórzy jeszcze bardziej stanowczo Agnieszka, a gdy Łukasz wreszcie to uczyni, to "dobrodusznie" doda - Dziękuję.

Sadowski rozgryzie Zarzeczną w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak to w 3300 odcinku "Barw szczęścia" już wystarczy Łukaszowi, aby poznać jej prawdziwą twarz i ją rozgryźć! I wówczas stanie się dla niego jasne, jaki koszmar musiał przeżywać u jej boku sterroryzowany Czesław, że nawet ani słowem się o tym nie zająknął. Tak samo jak jej dzieci, które jednak uratował od wariatki jej były mąż!

- Czesława też gnębiłaś, co? Bardzo musiał się ciebie bać skoro nawet nie pisnął jaka jesteś naprawdę i dzieci też od ciebie uciekły. Jesteś psychopatką! Słyszysz? - wyrzuci jej Łukasz, czym tylko ją rozzłości.

Wszystko przez to, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski trafi w jej czuły punkt, a na dodatek bezbłędnie ją rozszyfruje. Ale ona oczywiście nie przyzna mu racji. A wręcz przeciwnie, gdyż natychmiast wyjdzie, trzaskając za sobą drzwiami. I w ten sposób tylko się do tego przyzna, a detektywa utwierdzi w słuszności jego podejrzeń!