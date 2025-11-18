Barwy szczęścia, odcinek 3272: Błażej osądzi Sonię w swoim artykule. Weronika zrozumie, że nie może dłużej zostać w „Szoku” - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3272 - piątek, 05.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Związek Weroniki i Błażeja to nieustająca huśtawka emocji. Jeszcze niedawno pokłócili się o zwolnienie Łukasza (Michał Rolnicki) z „Szoku”. Werka uwierzyła, że Modrzycki się do tego przyczynił śledząc go i robiąc z ukrycia zdjęcia z finałowego etapu przetransportowania Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski. Była zdania, że ukochany uczynił to dla własnej chwały. Ale artykuł i tak został opublikowany bez nich, bo Sadowski rzekomo usunął kartę pamięci z aparatu, zanim na zawsze opuścił redakcję.

Weronika pogodziła się z Błażejem w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Błażej opowiedział Weronice, jak było naprawdę ze zdjęciami do artykułu o Andrzeju. To nie Łukasz usunął kartę pamięci. Modrzycki miał zdjęcia cały czas, ale zrezygnował z publikacji, by go „nie wkopać”. Werka mu przebaczyła.

Weronika i Błażej – znowu na noże w 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Radość Weroniki i Błażeja z pogodzenia się będzie krótka. Znowu się pokłócą i znowu na tle spraw związanych z redakcją. Może nie powinni razem pracować…? W 3272. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po zabójstwie Stefaniaka Błażej szybko zwietrzy gorący temat i napisze artykuł, w którym osądzi Sonię jako winną, wyciągając na światło dzienne brudy z jej życia. Po to, by jak najwięcej czytelników przyciągnąć do sensacyjnego „Szoku” i nie zważając na pełen obraz tego tragicznego zdarzenia. Ciekawe, czy Mateusz (Filip Kowalewicz) będzie jednym z odbiorców jednowymiarowego tekstu Modrzyckiego o swojej mamie…? Weronice, dla której zawsze liczy się dobro bohaterów artykułów, bardzo nie spodoba się to, co zrobi z Sonią w tekście jej partner.

- Skupiłem się na faktach… - rzuci Błażej na swoją obronę.

- Czyli na przykład na tym, że ta dziewczyna była kiedyś prostytutką? – przypuści atak Werka.

- A to nieprawda? (…) Nie wolno nam traktować faktów wybiórczo!

- A wolno nam stygmatyzować tę kobietę?… Jak możesz być tak bezduszny?!

- Fakty są bezduszne, nie ja…

- Sprawa nie jest czarno-biała, sąsiedzi zeznali, że tam była przemoc, krzyki… Nie wiemy, co się działo za zamkniętymi drzwiami…

- Resztą niech zajmie się policja, nasza działka jest zrobiona! Taki jest „Szok”... Nie ma się co buntować. A jeśli twoja wrażliwość się u nas nie odnajduje, to… - zawaha się Błażej.

- ...To co? Dokończ! Powinnam zmienić redakcję? Może to dobry pomysł… - stwierdzi wzburzona Ciesielska.

Może rzeczywiście już czas, by zawodowe drogi Weroniki i Modrzyckiego się rozeszły?

