Barwy szczęścia, odcinek 3267: Naiwna Sonia wybaczy Stefaniakowi! Po odkryciu prawdy o Bazylowie i tak da mu kolejną szansę

"Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 28.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3267 odcinku "Barw szczęścia" głupiutka Sonia jednak wybaczy okrutnemu Robertowi i zdecyduje mu się dać kolejną szansę! I to nawet mimo tego, że ukochany znów wystartuje do niej z łapami, gdy ona, dzięki Darkowi (Andrzej Niemyt) odkryje przerażającą prawdę o regularnych nocnych wizytach Bazylowa w mieszkaniu Stefaniaka, o których ukochany słowem jej nie wspomni!

Co prawda, Sonia będzie wiedzieć o jednym spotkaniu, na które go zaproszą, jednak nie będzie mieć pojęcia, co się na nim stało. Tak samo jak i przy tym kolejnym, o którym doniesie jej właśnie Janicki! Tym bardziej, że Robert spróbuje to przed nią ukryć, ale Darek go zdemaskuje i pokaże na to dowody, przez co Stefaniak już nie zdoła się wytłumaczyć, a Sonia w końcu dowie się, jak ją okłamywał, za co słono zapłaci. Ale to w 3267 odcinku "Barw szczęścia" i tak jej nie wystarczy do zostawienia potwora!

Głupia Sonia wybaczy Stefaniakowi pobicie i kłamstwa w sprawie Bazylowa w 3267 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3267 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zwierzy się Dominice (Karolina Chapko), że mimo wszystko postanowiła wybaczyć Robertowi, czym mocno ją zszokuje. I nic dziwnego, gdyż przecież doskonale będzie wiedzieć, jakim człowiekiem będzie Stefaniak i znów aż nie będzie mogła uwierzyć w naiwność i głupotę swojej przyjaciółki.

Tym bardziej, że przecież sama dostrzeże, że Robert znęca się nad nią fizycznie, jak tylko po ich kłótni, gdy dzięki Darkowi prawda o Bazylowie w końcu wyjdzie na jaw, rzuci się na nią z łapami i zostawi jej po sobie takie siniaki, że ona od razu wyśle ją na obdukcję. Ale mimo tego w 3267 odcinku "Barw szczęścia" , ona zdecyduje się mu nie tylko wybaczyć, ale także przy nim zostać i dać mu kolejną szansę...

Sonia postanowi się jedynak zabezpieczyć przed Robertem w 3267 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak na wszelki wypadek w 3267 odcinku "Barw szczęścia" Sonia postanowi się zabezpieczyć i w tym celu uda się już do Sebastiana (Marek Krupski). Przyjaciółka Dominiki poprosi jej męża o radę przy zainstalowaniu w mieszkaniu Roberta kamerki. Tym bardziej, gdy już będzie wiedzieć, że Bazylow regularnie u nich gości. Tyle tylko, że jeszcze nie będzie wiedzieć, że notorycznie bywa także i ofiarą zarówno jego i jego ludzi. A dzięki temu zyska szansę na odkrycie całej prawdy!

Czy wówczas w 3267 odcinku "Barw szczęścia" także zdecyduje się zostać ze Stefaniakiem? Czy jak dowie się, jak Robert ją usypia, a następnie wydaje bandycie Bazylowi, to także mu wybaczy i znów da kolejną szansę? A może wtedy w końcu zmądrzeje i odejdzie od tego potwora? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!