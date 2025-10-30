Barwy szczęścia, odcinek 3262: Nowa gra Stefaniaka przeciwko Soni! Wykorzysta do niej Mateuszka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3262 - piątek, 21.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3262 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak znów zacznie manipulować naiwną Sonią! Tym bardziej, że nieubłaganie będzie zbliżał się termin jej kolejnej wspólnej nocy z Bazylowem i jego ludźmi, zgodnie z umową, którą nieco wcześnie zawrze z bandytą, aby w całości spłacić swój dług wraz z gigantycznymi odsetkami właśnie wyłącznie poprzez wydawanie" im swojej partnerki.

I już w 3262 odcinku "Barw szczęścia" Robert zacznie do niej przygotowania. Tyle tylko, że na drodze napotka na jedną przeszkodę. A mianowicie Mateuszka, którego przecież nie będzie mogło być w tym czasie w mieszkaniu, gdyż właśnie tam Stefaniak znów postanowi zorganizować im "romantyczny" wieczór. Ale i na niego znajdzie sposób!

Tak Stefaniak zachowa się wobec Mateuszka w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3262 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak zmieni swoje podejście do Mateuszka i zacznie odgrywać przed Sonią przykładnego ojca, aby jeszcze bardziej ją zachęcić do kolejnego wspólnego wieczoru. Robert postanowi znów zacząć oddziaływać na jej emocje, co oczywiście mu się uda, gdyż dobrze się przy tym sprawdzi. Tym bardziej, że potraktuje jej syna z niebywałą troską!

I dzięki temu w 3262 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście uda mu się osiągnąć swój cel i namówić Sonię na kolejny "romantyczny" wieczór, w czasie gdy Mateuszek znów zostanie pod opieką Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski), którzy z przyjemnością zgodzą się nim zająć, dzięki czemu Robert zyska wolne mieszkanie na aranżacje kolejnej nocy swojej ukochanej z Bazylowem i jego ludźmi!

Robert zorganizuje kolejną noc Soni z Bazylowem i jego ludźmi w 3263 odcinku "Barw szczęścia"!

I niestety już w 3263 odcinku "Barw szczęścia" do niej dojdzie, gdyż Stefaniak już wszystko przygotuje! Robert ponownie uśpi swoją ukochaną po to, aby niczego nie pamiętała, a następnie odda ją w ręce Bazylowa, który wraz ze swoimi ludźmi, znów okrutnie ją wykorzystają, czego ona kolejny raz nie będzie świadoma. Mimo iż rankiem obudzi się z takimi samymi objawami co wcześniej!

Jednak w 3264 odcinku "Barw szczęścia" naiwna Sonia wciąż będzie ślepo wierzyć Stefaniakowi, choć znów odnajdzie podejrzane dowody. Ale Robertowi ponownie uda się ją sprytnie podejść! Czy na długo? Przekonamy się już niebawem!