Barwy szczęścia, odcinek 3265: Darek przerwie męczarnie Soni? Tak dowie się, jak oszukiwał ją Stefaniak

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" bezduszny Stefaniak, który podpisze wyrok na Sonię i bezterminowo zacznie wydawać ją bandycie Bazylowi, w końcu wpadnie! I choć aż trzykrotnie uda mu się uśpić, a następnie "udostępnić" swoją partnerkę i to już nie tylko samemu bandziorowi, gdyż po ich pierwszej wspólnej nocy, dołączy do nich jeszcze jego wspólnik, a następnie tak ją zmanipulować, że ona nawet nie domyśli się, do czego doszło, to jednak w 3265 odcinku "Barw szczęścia" jego kłamstwo się wyda. A Sonia wreszcie dowie się prawdy!

A to wszystko za sprawą Darka, który przecież już wcześniej świadomie ratował wcześniejszą partnerkę Stefaniaka, Wandę Halicką, gdy okrutny Robert znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, a teraz, choć już nie świadomie, zrobi to i w przypadku obecnej Soni! Ale jak do tego dojdzie?

Darek zdemaskuje Stefaniaka i obnaży go przed Sonią w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Darek zażąda od Roberta pieniędzy za lusterko, które po trzecim "romantycznym" wieczorze Soni z Bazylowem i jego ludźmi, zniszczą jego goście! I będzie miał na to dowody, dzięki czemu Stefaniak już się nie wykręci, bo Janickiemu już nie wciśnie takiego samemu kitu jak Soni, która wcześniej także znajdzie w ich mieszkaniu podejrzane ślady po imprezie.

Ale Stefanikowi uda się ją przekonać, że poza nimi nikogo tam nie było. Mimo iż wcześniej Darek także się u nich zjawi i zwróci jej uwagę na nocne hałasy. Jednak po kolejnej manipulacji Roberta, pewnie uwierzy, że to właśnie oni lub nawet i ona była ich sprawczynią, gdyż przecież znów niczego nie będzie pamiętać. A ukochanemu ponownie sprytnie uda się ją wykiwać!

Jednak nie Janickiego, który w 3265 odcinku "Barw szczęścia" na potwierdzenie swoich słów pokaże im nagranie z monitoringu, gdzie będzie wszystko widać jasno na białym! I nie odpuści Stefaniakowi, na dowód czego zagrozi mu nawet, że w przeciwnym razie zaangażuje do sprawy policję, na co już Robert nie będzie mógł sobie pozwolić, gdyż byłoby to zbyt niebezpieczne nie tylko dla niego, ale także i Bazylowa i jego ludzi, czego i oni by mu z pewnością nie darowali!

Sonia wreszcie pozna prawdę o Robercie w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3265 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie to jedyny problem Roberta, gdyż dzięki tym nagraniom prawdy w końcu dowie się także i Sonia! Ukochana Stefaniaka w jednej chwili zrozumie, że jej partner jednak ją okłamał i poprzedniej nocy wcale nie byli sami tylko znów z Bazylowem i jego ludźmi, o czym nie raczył jej już wspomnieć.

Jak w 3265 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniakowi uda się z tego wybrnąć? Czy zdoła wytłumaczyć się przed swoją partnerką? Tym bardziej, że będzie miał naprawdę sporo do stracenia, gdyż przecież Sonia będzie mu potrzebna do spłaty jego długu i horrendalnych odsetek od niego, które naliczy sobie Bazylow.

A może w 3265 odcinku "Barw szczęścia" wszystko dla niego już szlag trafi, bo Sonia wreszcie dowie się i prawdy o tym, jak okrutnie była przez niego usypiana, wykorzystywana i regularnie wydawana nie tylko bandycie, ale i jego ludziom? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!