Barwy szczęścia, odcinek 3248: Tak Stefaniak urobi Sonię przed kolejną nocą z Bazylowem i jego wspólnikiem! - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-10-30 20:39

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) zjawi się w "Feel Good", aby oświadczyć Soni (Weronika Nockowska), że następnego dnia na kolacji będą mieć gości. Tyle tylko, że jego ukochaną aż zmrozi, gdy Robert przyzna, iż będzie to Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) i jego ludzie! Oczywiście, w pierwszej chwili w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zacznie protestować, ale ostatecznie Robertowi uda się ją urobić! I to nie w byle jaki sposób! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak pójdzie na kolejny układ z Bazylowem, który po wspólnej nocy z Sonią zacznie żądać od niego już nie tylko spłaty długu, ale także i horrendalnych odsetek! Oczywiście, Robert nie będzie miał z czego mu zapłacić, w związku z czym zgodzi się, aby jego ukochana spędziła kolejną noc, ale już nie tylko z nim, ale także i jego wspólnikiem. I w tym celu postanowi zaaranżować kolację, w trakcie której postanowi kolejny raz ją uśpić.

Tyle tylko, że w 3248 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie mu jeszcze tylko przekonać Sonię do tego pomysłu. Oczywiście, Robert nie będzie chciał marnować czasu, dlatego tuż po rozmowie z Bazylowem, zjawi się w "Feel Good", aby powiedzieć ukochanej, że już następnego dnia będą mieć gości na kolacji. I to nie byle jakich!

Soni nie spodoba się pomysł wspólnej kolacji z Bazylowem i jego ludźmi w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Sonia nie będzie zadowolona, że mimo jej ostrzeżeń, Robert wciąż będzie robił interesy z Bazylowem. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedziała, co to za typ, ze swojej mrocznej przeszłości. Ale Stefaniak znów jej nie posłucha!

- Interes z Bazylowem?! - zdziwi się Sonia.

- Nie tylko z nim… Ma przyjść z paroma znajomymi, podobno bardzo sensowni!… Takich ludzi trzymają się pieniądze, a sama przecież wiesz, że ostatnio bardzo kiepsko przędę... - przypomni jej Robert.

- Ten facet potraktował cię jak gangster! - uzna jego ukochana, ale ostatecznie w 3248 odcinku "Barw szczęścia" się ugnie, gdy Stefaniak zacznie ją tak prosić - Nie, jak biznesmen!… Kochanie, ta kolacja jest tylko po to, żebyśmy spokojnie sobie porozmawiali... Normalnie, w domowych warunkach, nie na sztywno w jakiejś restauracji… Pomożesz mi? Proszę…

Naiwna Sonia znów ulegnie Stefaniakowi w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym samym w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Sonia podpisze na siebie kolejny wyrok. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma, że prawdziwą ceną tej kolacji będzie jej kolejna wspólna noc, ale już nie tylko z Bazylowem, ale także i jego wspólnikiem, której później ona znów w ogóle nie będzie pamiętać, o co zadba już jej ukochany.

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" ukochana Roberta znów mu ulegnie i niestety ponownie zapłaci za to najwyższą cenę, gdyż po ich wspólnej kolacji przeżyje kolejne déjà vu...

