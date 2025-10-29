Barwy szczęścia, odcinek 3248: Bandyta Bazylow po nocy z Sonią zacznie grozić Stefaniakowi! Zaproponuje mu kolejny układ - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3248 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3248 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow ponownie złoży wizytę Stefaniakowi w jego mieszkaniu. Bandyta zacznie już nie tylko żądać spłaty jego długu, ale także gigantycznych odsetek, czym ogromnie zaskoczy Roberta. Tym bardziej, że przecież wyda mu Sonię, aby nieco odroczyć swój dług, ale gangster go przechytrzy i tylko dodatkowo na tym skorzysta.

Oczywiście, w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw. Szczególnie, że nie będzie miał pieniędzy,a by go spłacić.

- Nie mam w tej chwili więcej pieniędzy! Niech cię szlag! Dałem ci Sonię, a ty miałeś dać mi czas! - zdenerwuje się Stefaniak.

Bazylow zaproponuje Stefaniakowi kolejną noc z Sonią i swoim wspólnikiem w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale wtedy w 3248 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow wyskoczy z kolejną propozycją, która mogłaby go uratować. Zdradzamy, że bandyta zaproponuje mu, że mógłby spędzić kolejną noc z Sonią w zamian za ponowne odroczenie spłaty jego długu wraz z ogromnymi odsetkami. Tyle tylko, że już nie sam, a w towarzystwie swojego wspólnika!

- I daję, bo jestem elastyczny… Powtórka spotkania w uroczym towarzystwie twojej partnerki i odsetki możemy uznać za spłacone… Co ty na to?… Czekam na zaproszenie... Podwójne, bo mam wspólnika! - zaoferuje mu Bazylow.

A Stefaniak w 3248 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście się na to zgodzi, gdyż w jego obecnej sytuacji i tak nie będzie miał lepszego wyjścia. Tym bardziej, że nie będzie miał pieniędzy, a Sonia i tak nie będzie dla niego nic znaczyć, więc ponownie zgodzi się ją wystawić, jednak już nie tylko okrutnemu Bazylowi, który podczas ostatniej nocy zostawił jej po sobie ślad, ale także i jego wspólnikowi! I nie będzie się przy tym zbytnio zastanawiał!

Robert pójdzie na kolejny układ z bandytą w 3248 odcinku "Barw szczęścia"!

I jeszcze w 3248 odcinku "Barw szczęścia" czym prędzej zjawi się w "Feel Good", aby powiedzieć Soni o kolejnych odwiedzinach Bazylowa i jego ludzi. A dokładniej jednego, ale do tego jej się nie przyzna. Szczególnie, że ukochana i tak nie ucieszy się z samej obecności gangstera, przed którym przecież już wcześniej go ostrzegała, gdyż będzie go bardzo dobrze znać i wiedzieć, do czego jest zdolny.

Ale Robert w 3248 odcinku "Barw szczęścia" ponownie nic sobie z tego nie zrobi i pozostanie głuchy na jej protesty. Tym bardziej, że sam będzie miał w tym osobisty cel!