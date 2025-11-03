Barwy szczęścia, odcinek 3264: Sonia po kolejnej nocy z Bazylowem zauważy podejrzane ślady! Nie uwierzy Darkowi i znów da się zmanipulować Stefaniakowi

"Barwy szczęścia" odcinek 3264 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3264 odcinku "Barw szczęścia" Sonia o poranku znów nie będzie niczego pamiętać. I to nie bez przyczyny, gdyż przecież wcześniej znów zostanie nafaszerowana narkotykami przez Roberta, aby nie była świadoma tego, że znów padła ofiarą bezwzględnego Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i jego ludzi, którzy ponownie zjawią się w jego mieszkaniu na kolejnym "romantycznym" wieczorze. Tym bardziej, że o ten już zacznie upominać się bandzior, zgodnie z nową umową, jaką zawrze ze Stefaniakiem po kolejnej wspólnej nocy z Sonią i swoim wspólnikiem.

I od tego czasu gangster zacznie rozliczać się ze Stefaniakiem wyłącznie w ten sposób i chętnie skorzysta z kolejnej okazji. Tyle tylko, że w 3264 odcinku "Barw szczęścia" znów zostawi po sobie podejrzane ślady, które nie umkną uwadze Soni!

Naiwna Sonia znów uwierzy Robertowi w 3264 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3264 odcinku "Barw szczęścia" Sonia odnajdzie w mieszkaniu poszlaki, które będą wskazywać, że poprzedniego wieczoru wcale nie byli z Robertem sami. A wszystko przez to, że będą one wskazywać na to, że zeszłej nocy w ich lokum była gruba impreza, w czym utwierdzi ją także i Darek. A to dlatego, że Janicki zacznie robić jej wymówki z powodu nocnych hałasów, jakie dochodziły właśnie z ich gniazdka.

Oczywiście, wtedy w 3264 odcinku "Barw szczęścia" Sonia postanowi od razu wypytać o to Roberta, ale jemu znów umiejętnie uda się ją oszukać przekonać, że poprzedniego wieczoru byli wyłącznie sami, a hałasy to zapewne jej sprawka. A jego naiwna ukochana ponownie mu w to uwierzy, gdyż przecież sama nie będzie pamiętać zeszłej nocy, a przez myśl jej nie przejdzie, że Stefaniak mógłby ją oszukać. A co więcej, nawet i dać tak wykorzystać!

Szczęśliwy Stefaniak kolejny raz będzie triumfował w 3264 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3264 odcinku "Barw szczęścia" głupia Sonia znów uwierzy manipulującemu jej Robertowi, który znów będzie miał przy tym niezły ubaw. Tym bardziej, że zacznie wypełniać nową umowę, zawartą nieco wcześniej z Bazylowem, na mocy której fizycznie nie będzie musiał oddawać mu ani pożyczonych od niego pieniędzy, ani gigantycznych odsetek, jakie naliczy sobie bandzior.

Tylko w 3264 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie musiał wydawać mu niczego nieświadomą ukochaną, co będzie mu wychodzić doskonale, bo ona wciąż nie będzie się niczego domyślać. Szczególnie, że wciąż da mu się skutecznie okłamywać i manipulować i to już nie tylko przy ostrzeżeniach Dominiki Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski), ale zupełnie niepowiązanym z nimi Darkiem!