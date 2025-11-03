Barwy szczęścia, odcinek 3263: Okrutny Stefaniak znów wyda Sonię! Tak zacznie realizować nowy układ z Bazylowem

"Barwy szczęścia" odcinek 3263 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3263 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak zacznie szykować kolejny "romantyczny" wieczór dla Soni, Bazylowa i jego ludzi! Tym bardziej, że będzie musiał przecież wywiązać się z nowej umowy, którą zawrze z bandytą po jego wcześniejszej nocy z jego partnerką i jego wspólnikiem. I wówczas zaproponuje Robertowi, aby rozliczali się już wyłącznie w taki sposób, na co on oczywiście przystanie, gdyż nic go to nie będzie kosztować. A nieźle nazbiera sobie u bandziora, któremu będzie już winien nie tylko dług, ale i horrendalne odsetki, a w ten sposób już nic.

Poza regularnym już wydawaniem Soni, ale to kompletnie nie będzie go obchodzić, bo przecież i tak nie będzie jej ani kochał, ani szanował. Stąd w 3263 odcinku "Barw szczęścia" już po raz trzeci kolejny raz chętnie ją wyda. Szczególnie, że Bazylow już zacznie się upominać, w związku z czym Stefaniak od razu ruszy do akcji!

Podły Stefaniak pozbędzie się Mateuszka i znów odda Sonię bandytom w 3263 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3263 odcinku "Barw szczęścia" bezduszny Robert przygotuje kolejny "romantyczny" wieczór w swoim mieszkaniu, z którego wcześniej pozbędzie się Mateuszka (Filip Kowalewicz)! Zdradzamy, że chłopiec znów trafi pod opiekę Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski), w czasie, gdy Robert będzie szykował i już po raz trzeci wydawał Sonię bandytom!

Ale oczywiście wcześniej i to już standardowo, w 3263 odcinku "Barw szczęścia" poda jej jeszcze narkotyk, po którym znów momentalnie odleci. A co najważniejsze, po którym ponownie niczego nie będzie pamiętać, a zwłaszcza tego, że kolejny raz zostanie brutalnie wykorzystana przez Bazylowa i jego ludzi i to za przyzwoleniem Stefaniaka!

Tak Robert wypełni kolejną umowę z bezwzględnym Bazylowem w 3263 odcinku "Barw szczęścia"!

I w ten sposób w 3263 odcinku "Barw szczęścia" zarówno okrutny Bazylow, jak i bezduszny Stefaniak ponownie osiągną swoje chore cele, a Robert wywiąże się z nowej, zawartej nieco wcześniejszej kolejnej umowy z bandziorem.

A naiwna i niczego nieświadoma Sonia w 3263 odcinku "Barw szczęścia" znów nie będzie mieć o niczym pojęcia! I choć z samego ranka przeżyje kolejne déjà vu, gdyż ponownie będzie czuć się fatalnie, to jednak niczego się nie domyśli! Tym bardziej, że Robert znów z łatwością ją zmanipuluje, a głupiutka ukochana znów mu uwierzy!