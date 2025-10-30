Barwy szczęścia, odcinek 3250: Radość Stefaniaka po kolejnej nocy Bazylowa z Sonią! Usłyszy ofertę nie do odrzucenia - ZDIĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3250 - środa, 5.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3250 odcinku "Barw szczęścia" Robert obudzi się w doskonałym nastroju w zupełnym przeciwieństwie do ponownie okrutnie wykorzystanej Soni! A to dlatego, że jego ukochana przeżyje prawdziwe déjà vu, gdy po kolacji z Bazylowem i jego wspólnikiem znów będzie czuć się fatalnie. A wszystko za sprawą narkotyku, który Stefaniak dosypie jej do wina, po czym ona momentalnie odpłynie, a gangsterzy znów ją wykorzystają.

Ale oczywiście w 3250 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wciąż nie będzie tego świadoma, bo szczęśliwy Robert do niczego jej się nie przyzna. Tym bardziej, że sam osiągnie przy tym niemały sukces, gdyż w ten sposób spełni warunek umowy, jaką wcześniej zawrze z Bazylowem, dzięki czemu zyska dodatkowy czas na spłatę długu i ogromnych odsetek.

Sonia znów nie będzie niczego pamiętać po kolacji i kolejnej wspólnej nocy z Bazylowem i jego wspólnikiem w 3250 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3250 odcinku "Barw szczęścia" będzie kompletnie obojętny na los Soni. Szczególnie, że tak naprawdę wcale nie będzie mu na niej zależeć, przez co w ogóle nie będzie liczył się z jej uczuciami. Jednak oczywiście nie da jej tego po sobie poznać!

Tym bardziej, że w 3250 odcinku "Barw szczęścia" Sonia niczego się nie domyśli, co on ponownie sprytnie wykorzysta, wciskając jej przy tym kolejny kit, który ona niestety ponownie kupi!

- Znowu przesadziłam z alkoholem... Nawet nie pamiętam, jak się przebrałam!… Mam nadzieję, że nie narobiłam ci wstydu? - zapyta Sonia.

- Wręcz przeciwnie! Byłaś wprost zachwycająca! Jesteś moim największym skarbem... - przyzna jej Robert.

- Wszystko mnie boli... A co się działo... jak poszłam spać? - zainteresuje się jego ukochana.

- Nic szczególnego! Posiedzieliśmy, pogadaliśmy trochę… - okłamie ją Stefaniak.

Bazylow zwróci się do Stefaniaka z kolejną ofertą w 3250 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale to w 3250 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie koniec "dobrych" wiadomości do Roberta, gdyż po kolejnej wspólnej nocy z Sonią, Bazylow zwróci się do Stefaniaka z kolejną ofertą i to znów nie do odrzucenia.

Tym bardziej, że w 3250 odcinku "Barw szczęścia" zaproponuje mu rozliczenie jego długu i naliczonych odsetek już w zupełnie inny sposób, gdyż wyłącznie przez ponowne wspólne noce z jego partnerką, na co bezduszny Stefaniak oczywiście przystanie, gdyż sam nic na tym nie straci! A Sonia i tak go nie będzie interesować!

- Możesz spłacić dług w innej... walucie. Niekoniecznie w gotówce… - zaoferuje mu Bazylow.

