Barwy szczęścia, odcinek 3253: Mirek zarobi dzięki zdjęciom w samej bieliźnie. Zgodzi się na to pilnie potrzebując pieniędzy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Olga będzie potrzebowała „kogoś wyjątkowego”, jakiegoś uzdolnionego młodego mężczyznę do projektu agencji reklamowej, która złożyła u niej zmówienie. I w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia” właśnie kogoś takiego znajdzie – Mirka. Tyle że ma to być reklama bielizny. Młody Wójcik najpierw odmówi, ale szybko zmieni zdanie, kiedy okaże się, że potrzebuje gotówkę na rehabilitację po kolejnej kontuzji. Za pozowanie Olga obieca mu co najmniej trzy tysiące złotych. Pomimo tego Mirek nie będzie czuł się pewnie wiedząc, że jeśli ktoś znajomy zobaczy jego zdjęcia w bieliźnie, zwłaszcza koledzy z drużyny piłkarskiej, to „nie będzie miał życia”.

- I tu się pan myli. Dopiero się to życie zacznie – poprawi go Olga.

Doda, że zdążyła zauważyć, iż kobiety „pożerają go wzrokiem” – to będzie coś nowego dla Mirka. Jakoś do tej pory tego nie dostrzegł. To się wkrótce zmieni.

Mirek pożerany wzrokiem w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Mirkowi zdjęcia pójdą jak po maśle. Nie tylko Olga będzie zachwycona. W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zawiesi na nim z przyjemnością oko – a właściwie zacznie po pożerać wzrokiem - Justyna Zytko (Sylwia Juszczak-Krawczyk). Wójcik połknie bakcyla i postanowi pozować znowu, zachwycony szybkim tempem zarabiania łatwych pieniędzy. Justyna również będzie mieć dla niego propozycję...

Mirek pod urokiem Justyny w 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek zgodzi się spotkać z Justyną zaraz po ustnej maturze, by obgadać ewentualną współpracę. A w odcinku 3260. wyląduje na kanapie w jej domu…

