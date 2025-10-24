Barwy szczęścia, odcinek 3257: O Mirka zawalczą dwie atrakcyjne blondynki! Obie będą chciały ubić na nim interes – ZDJĘCIA

W 3257. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek (Oliwier Kozłowski) okrzepnie w swoim zamiarze zostania modelem. Taki plan na życie ułoży mu kto inny – dwie atrakcyjne kobiety. Najpierw Olga (Dorota Kwietniewska) – właścicielka agencji młodych talentów - zauważy w nim potencjał, a potem kolejna bizneswoman, Justyna Zytko (Sylwia Juszczak-Krawczyk), szefowa agencji reklamowej, będzie chciała podpisać z nim kontrakt. Wówczas Olga zewrze szyki. Za chwilę obydwie kobiety będą go sobie wyrywać z rąk.

„Barwy szczęścia" odcinek 3257 - piątek, 14.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3246. serialu „Barwy szczęścia" Mirek rozpocznie egzaminy maturalne. To będą dla niego niezwykle ważne dni. Nie tylko dlatego, że stanie przed egzaminem dojrzałości. Również dlatego, że tuż potem zakończy się jego kariera piłkarska. Z powodu poważnej kontuzji będzie musiał zrezygnować z ukochanej piłki.

Mirek wpadnie w oko Justynie w 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po ustnej maturze Mirek pozna kobietę, która odmieni jego życie. W 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia” będzie umówiony z szefową agencji reklamowej. Powita go Justyna Zytko, tak seksowna, że aż onieśmielająca. Zacznie się wielkie kuszenie…

Rywalizacja Olgi i Justyny o Mirka w 3257. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Olga usłyszy, że Mirek kończy karierę piłkarską i przyjdzie jej do głowy, że pasowałby do projektów w jej agencji młodych talentów. Chłopak uzna, że mógłby spróbować szczęścia w modelingu. Damian (Michał Lesień-Głowacki) nie będzie zadowolony z jego decyzji, ponieważ liczył, że syn zrobi karierę sportową. W 3257. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justyna nie będzie zasypiać gruszek w popiele i zaproponuje Mirkowi intratny kontrakt w swojej agencji. Kiedy Olga się o tym dowie, również postanowi kuć żelazo póki gorące i spotka się z młodym Wójcikiem, by przekazać mu swoją ofertę. Nagle obydwie kobiety zaczną o niego walczyć jak lwice. Dla Mirka to będzie coś całkiem nowego. Jego poczucie własnej wartości wzrośnie.

Barwy szczęścia, odcinek 3257. Olga (Dorota Kwietniewska), Justyna Zytko (Sylwia Juszczak-Krawczyk)
