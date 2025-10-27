Barwy szczęścia, odcinek 3253: Justyna nie przepuści Mirkowi. Wykorzysta nastolatka, czy połączy ich romans? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3246. serialu „Barwy szczęścia" Mirek przystąpi do pisemnej matury. Wejdzie w dorosłość z poczuciem porażki, bo zakończenie nauki w liceum zbiegnie się z końcem jego niegdyś świetnie się zapowiadającej kariery piłkarskiej. Powodem tego będzie poważna kontuzja.

Mirek modelem w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Przed Mirkiem otworzą się drzwi do innej kariery – modela. I to na samym jej początku – bielizny… W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek zgodzi się pozować w sesji zdjęciowej, do której namówi go Olga (Dorota Kwietniewska). Okaże się, że chociaż wcześniej tego nie robił, to wspaniale mu pójdzie. Zauważy go właścicielka agencji reklamowej, Justyna Zytko i nie omieszka pochwalić go, mówiąc Oldze znacząco, że „jest świetny”. Ona również go pochwali:

- Świetnie ci poszło. Dziękuję, że się zgodziłeś, choć miałeś obiekcje. Jak wrażenia?

Zadowolony z siebie Mirek stwierdzi, że „się wkręcił”. Olga zdecyduje się iść za ciosem i namówić go, by podpisał z nią kontrakt. Wysonduje go, a on zapewni ją, że chętnie podejmie się dalszych zleceń, bo jeszcze nigdy w życiu nie zarobił takich pieniędzy tak łatwo i szybko. Justyna z kolei także zacznie o niego zabiegać. Nie tylko zawodowo...

Justyna zapragnie Mirka w 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zdjęcia Mirka znajdą się na billboardach reklamowych. Po ustnej maturze Wójcik zgodzi się na spotkanie z Justyną. Do jakiego stopnia jej ulegnie?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl