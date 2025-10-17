"Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3249 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie nieco zdumiony, gdy Agnieszka bez jego wiedzy, oświadczy Kasi, iż postanowił zamieszkać z nią we Włocławku, gdzie ona wciąż będzie mieć pracę w przeciwieństwie do niego. Wszystko przez to, że po kolejnej pomocy Celinie (Orina Krajewska) Sadowski w końcu wyleci z "Szoku", gdy Kornel postanowi opublikować materiał z akcji zatrzymania oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), do której i on się przyczyni, co uwieczni Błażej (Piotr Ligienza).

Oczywiście, redaktor naczelny kategorycznie nie zgodzi się na publikację tego materiału, tym bardziej, że w ten sposób zagrozi i sobie i Brońskiej, na co nie będzie mógł sobie pozwolić, gdyż przecież policja nie będzie wiedzieć, o ich udziale w całej akcji. Jednak w odpowiedzi na to straci posadę, ale przed swoim odejściem jeszcze zdąży usunąć z aparatu Modrzyckiego "pogrążające" zdjęcia, za co w 3249 odcinku "Barw szczęścia" Jezierski postanowi się na nim zemścić, gdyż w ten sposób straci hitowy materiał!

Łukasz po zwolnieniu z "Szoku" zostanie bez pieniędzy w 3249 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3249 odcinku "Barw szczęścia" Kornel da Łukaszowi jasno do zrozumienia, iż nie dostanie odprawy, przez co były naczelny "Szoku" zostanie bez pieniędzy. I wówczas pomysł Agnieszki stanie się coraz bardziej realny, gdyż jej ukochany nie będzie miał za co utrzymać się w stolicy! A na dodatek tam wróci w końcu i Celina, na którą zazdrosna Agnieszka i tak już będzie cięta, gdy nakryje Sadowskiego na kłamstwie, właśnie z nią związanym i przez to sama zdystansuje się od ukochanego, który znów będzie musiał się jej tłumaczyć!

Ale w 3249 odcinku "Barw szczęścia" to nie będzie jedyny problem Sadowskiego, bo kolejne pojawią się równie szybko, bo już w 3251 odcinku, gdy przez utratę pracy, Łukasz wpadnie w naprawdę poważne kłopoty finansowe. A nowy plan na życie i powrót do pisania książki wcale nie okaże się takim prostym rozwiązaniem!

Problemy Sadowskiego tylko się nasilą w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3251 odcinku "Barw szczęścia" będzie to stanowić dla dziennikarza nie lada wyzwanie! I nic dziwnego, gdyż w końcu minie już sporo czasu od kiedy Łukasz zaprzestał jej pisać, stąd tak trudno będzie mu teraz do niej wrócić. Ale przez to jego problemy będą się tylko nasilać, gdyż każde opóźnienie w pisaniu będzie tylko działać na jego niekorzyść!

Czy zatem w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz faktycznie skończy jako utrzymanek Agnieszki? Czy rzeczywiście przeprowadzi się do niej do Włocławka i zacznie żyć na jej rachunek, a co za tym idzie i pod jej dyktando? A może znajdzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!