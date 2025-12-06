Barwy szczęścia, odcinek 3276: Sonia pożegna się z synem dzięki Kodurowi! Spędzi wiele lat w więzieniu za zabicie Stefaniaka? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-12-06 10:36

W 3276 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) pogrąży się w rozpaczy podczas pożegnania z Mateuszkiem (Filip Kowalewicz). Po kilku dniach w więziennej celi, gdzie przeżyje piekło po zabójstwie Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz), będzie mogła w końcu zobaczyć się z synem. Nie za długo, tylko parę minut dzięki pomocy Marcina Kodura (Oskar Stoczyński). Komisarz policji w 3276 odcinku "Barw szczęścia" w tajemnicy zorganizuje spotkanie Soni z synkiem podczas jej przesłuchania. To będzie wzruszające pożegnanie, bo Sonia może spędzić wiele lat w więzieniu za morderstwo Stefaniaka.

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - piątek, 12.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rozłąka Soni i Mateuszka w 3276 odcinku "Barw szczęścia" wcale się nie skończy! Po zabiciu Stefaniaka zrozpaczona kobieta będzie musiała zmierzyć się z oskarżeniami o morderstwie, chociaż tylko broniła się przed Robertem! Gdyby nie chwyciła za nóż, po tym, jak obejrzała nagranie z ramki i odkryła, że Stefaniak nią handlował, że była wielokrotnie gwałcona przez jego kumpli, bandytów, potwór zrobiłby jej krzywdę. 

Nagranie gwałtów na Soni nie wystarczy do uniewinnienia w 3276 odcinku "Barw szczęścia" 

Niestety tylko nagranie gwałtów na Soni w 3276 odcinku "Barw szczęścia" będzie jedynym dowodem na to, że działała w obronie własnej. Sekcja zwłok Stefaniaka, przeprowadzona przez patologa, wykaże, że Robert zginął od ciosu nożem w serce, że nie było na jego ciele żadnych śladów walki. A to będzie oznaczało, że Sonia nie zabiła Stefaniaka w samoobronie...

Sonia z zarzutem zabójstwa Stefaniaka w 3276 odcinku "Barw szczęścia"

Po kilku dniach w areszcie Sonia w 3276 odcinku "Barw szczęścia" będzie na skraju załamania psychicznego. Wprawdzie Kodur zatrzyma jednego z jej oprawców, gangstera Bazylowa (Andrzeje Szeremeta), ale to wcale nie poprawi jej sytuacji. Zarzut zabójstwa Stefaniaka nie zostanie cofnięty! Co za tym idzie poczeka na proces w więziennej celi. A jeśli sąd ją skaże za morderstwo Roberta, będzie jej groziło nawet ponad 20 lat odsiadki w więzieniu. 

Kodur pozwoli Soni spotkać się z Mateuszkiem w 3276 odcinku "Barw szczęścia"

Załamanej Soni w 3276 odcinku "Barw szczęścia" pomoże właśnie Kodur, który w tajemnicy przed przełożonymi z policji zgodzi się spełnić prośbę Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana, żeby Mateuszek mógł się zobaczyć z mamą. Komisarz wezwie Sonię na przesłuchanie do swojego gabinetu na posterunku policji i tam będzie już czekał na nią stęskniony synek.

Tak Sonia pożegna się z synem w 3276 odcinku "Barw szczęścia"

Poruszające spotkanie Soni i Mateuszka w 3276 odcinku "Barw szczęścia" będzie zarazem ich pożegnaniem! Kowalscy przejmą opiekę nad chłopcem, znów zostaną jego rodzicami zastępczymi i tylko tak myśl będzie trzymała Sonię przy życiu. Z nim Mateuszek będzie bezpieczny... Dotrze do niej, że zostanie skazana przez sąd za zabójstwo Stefaniaka, to spędzi wiele lat w więzieniu. Na wolność wyjdzie już jak jej syn będzie dorosłym mężczyzną. 

