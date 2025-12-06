M jak miłość, odcinek 1896: Płacz Martyny obudzi Jakuba. Tak się skończy ich wspólna noc w hotelu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna i Jakub w 1896 odcinku "M jak miłość" spędzą razem noc w hotelu, po tym jak pojadą na chrzest święty małej Zuzi, córki Agaty (Lidia Pronobis) i Sławka (Maciej Zuchowicz). Przyjaciółka Martyny będzie ją błagała o ratunek, bo w ostatniej chwili zabraknie ojca chrzestnego dla dziecka. Tę rolę przyjmie na siebie Jakub, choć początku wyraźnie mu się ten pomysł nie spodoba.

Po uroczystości w kościele i przyjęciu z okazji chrzcin córki przyjaciółki Martynę i Jakuba czeka niespodzianka w hotelu. Pojawi się kłopot z rezerwacją. W recepcji usłyszą, że jest tylko jeden pokój dla dwóch osób z dużym łóżkiem.

Podstęp Martyny w 1896 odcinku "M jak miłość", żeby zaciągnąć Jakuba do łóżka?

Przez chwilę w 1896 odcinku "M jak miłość" Jakub pomyśli, że to podstęp Martyny, że znów chce go zaciągnąć do łóżka. Zgodzi się spać obok niej, pod warunkiem, że nie będzie go "napastowała". Martyna nie będzie jednak miała w głowie seksu z Kubą, lecz... Marcina. Szczególnie, że przypadkiem znajdzie u Karskiego zdjęcia ukochanego ze ślubu z Kamą (Michalina Sosna), które Chodakowski wcześniej podaruje przyjacielowi w agencji.

Martyna rozpłacze się w 1896 odcinku "M jak miłość", bo zobaczy ślubne zdjęcia Marcina

W środku noc, kiedy Jakub zaśnie, Martyna w 1896 odcinku "M jak miłość" zerwie się z łóżka i zacznie przeglądać ślubne fotografie Marcina, rozpamiętując piękne chwile, które spędzili razem w jej leśniczówce, jak bardzo się kochali, kiedy Chodakowski jeszcze cierpiał na amnezję. Nagle Wysocka zacznie płakać, a jej szloch obudzi Karskiego.

- Chodź, połóż się... Musimy złapać trochę snu... - Jakub przytuli Martynę.

- Nie mogę przestać płakać - wyzna Wysocka.

- To płacz. Płacz ile wlezie. Jestem tu... Wypłacz się za wszystkie czasy... A potem spróbuj zapomnieć - Karski zacznie pocieszać przyjaciółkę.

