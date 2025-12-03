M jak miłość, odcinek 1896: Kasia pożałuje, że zostawiła Jakuba dla Mariusza! Urządzi jej piekło z zazdrości - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kłopoty Kasi z Mariuszem w 1896 odcinku "M jak miłość" doprowadzą do tego, że zrozumie, jak wielki błąd popełniła porzucając Jakuba dla kogoś takiego jak kochanek! Z pozoru czuły, kochający, troskliwy architekt z każdym dniem będzie odsłaniał przed Kasią kolejną stronę mrocznej osobowości.

Mroczna osobowość Mariusza w 1896 odcinku "M jak miłość" da o sobie znać!

Tak naprawdę Mariusz jest facetem, który musi wszystko kontrolować, który nie zamierza się dzielić Kasią z jej byłym mężem. Chce ją dla siebie, jakby próbował ją zawłaszczyć, zamknąć w domu, odciąć od każdego, kto mógłby wtrącić się do ich bajkowego życia.

Nie przegap: M jak miłość. Szybki poród Kasi. Dziecko urodzi się za wcześnie? Córka jej i Jakuba już na świecie - ZDJĘCIA

Mariusz będzie robił Kasi wymówki o Jakuba w 1896 odcinku "M jak miłość"

W 1896 odcinku "M jak miłość" jeden telefon Kasi do Jakuba wystarczy, by chory z zazdrości Mariusz zaczął robić jej wymówki z powodu kontaktów z byłym mężem.

- Co, znowu Karski? Jeszcze ma jakieś sprawy do ciebie? Facet po prostu nie potrafi się pogodzić z twoim odejściem i z tym, że że to nie on jest ojcem dziecka! Tobie najwidoczniej podoba się, jak ktoś stale wokół ciebie się kręci... Bo tak to wygląda z mojej perspektywy... - zarzuci Mariusz ukochanej.

Kasia w 1896 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że odeszła od Jakuba do Mariusza

Nic dziwnego, że Kasia w 1896 odcinku "M jak miłość" jeszcze bardziej pożałuje nowego planu na życie, tego, że odeszła od Jakuba, wmówiła Karskiemu, że to Mariusz jest ojcem jej dziecka, a na dowód przedstawiła sfałszowany wynik badania DNA. To jednak dopiero początek problemów Kasi z Mariuszem, który kompletnie straci do niej zaufanie, kiedy znów go oszuka.

- Kasia miewa momenty zwątpienia, czy podjęła słuszną decyzję, odchodząc od Jakuba. Miała zupełnie inne wyobrażenia. Rzeczywistość troszeczkę ją niezbyt pozytywnie. Życie weryfikuje nasze marzenia i nasze oczekiwania. Nie każda bajka toczy się po naszej myśli... Relacja Kasi i Mariusza staje się coraz bardziej nieufna ze strony Mariusza - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zazdrosny Mariusz zacznie kontrolować Kasię nawet w pracy w 1896 odcinku "M jak miłość"

Zazdrosny, zaborczy Mariusz w 1896 odcinku "M jak miłość" przejmie kontrolę nad Kasią nawet w pracy! Zjawi się w klinice, by sprawdzić kiedy naprawdę ma dyżury, zacznie wypytywać o nią pielęgniarki, z kim się spotyka, kto ją odwiedza na oddziale. Nie pozwoli na to, żeby Jakub zbliżył się do Kasi i "ich" nienarodzonego dziecka.

- Im dalej w las, tym więcej rzeczy wychodzi i tym więcej Mariusz czuje zazdrości. On sobie wyobrażał, że będą szczęśliwi, wszystko będzie jak w marzeniach. A jednak się okazuje, że to jest dość burzliwa relacja. Mariusz czuje, że coś jest na rzeczy. Czuje w środku jakiś lęk związany z Jakubem. Ma tego świadomość, że im bardziej będzie kontrolował Kasię, tym bardziej Kasia będzie się zamykała. Ale to jest silniejsze... - wyjaśnił Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".